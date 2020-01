Langenhagen

Die Polizei Langenhagen ist derzeit weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar. Das Kommissariat an der Ostpassage hat seit Freitagmorgen massive Netzwerkprobleme. Die gesamte Technik, die an das Netzwerk angeschlossen ist, ist lahmgelegt. Bürger, die ein Anliegen haben, müssen deshalb direkt zur Wache kommen.

Die Notrufe sind davon nicht betroffen. Wer einen Notfall hat, wählt die Nummer 110 oder die 112, wenn Feuerwehr oder Rettungswagen benötigt werden.

Ansonsten empfiehlt das Langenhagener Kommissariat, auf andere Dienststellen auszuweichen – etwa nach Hannover-Lahe, Garbsen, Mellendorf oder Großburgwedel.

Von Julia Gödde-Polley