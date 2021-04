Langenhagen

In welche Richtung soll sich die Stadt in der Zukunft entwickeln? Mit dieser Frage befasst sich der Langenhagener Rat in öffentlicher Sitzung am Montag, 26. April. Dazu wird über die Fortschreibung des sogenannten Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 – kurz ISEK – beraten.

Dabei geht es auch um mögliche neue Flächen wie die im Osten des Weiherfeldes für eine weitere Wohnbebauung. Dieser Plan ist jedoch nicht unumstritten und hat reichlich Kritiker mobilisiert. In den sozialen Medien hatten zwischenzeitlich auch einige Ratsmitglieder ihr Veto angekündigt.

Doch mit dem Entwicklungskonzept soll anderenorts auch Platz geschaffen werden, um neue Gewerbebetriebe anzusiedeln. Die im letzten ISEK-Verfahren 2025 aufgestellten Leitlinien sollen bei der Fortschreibung unverändert ihre Gültigkeit behalten, heißt es in der Beschlussdrucksache. Dabei geht es eben um die Wirtschaft, also Unternehmen, denen in der Stadt Raum für eine weitere Entwicklung eingeräumt werden soll. Zeitgleich gilt es, Langenhagen als attraktiven Wohnstandort weiterzuentwickeln, parallel aber auch die Natur zu schützen. Zu dem Verwaltungsvorschlag haben die Fraktionen und Gruppierungen diverse Änderungsanträge gestellt, über die diskutiert und befunden werden soll.

Erhalten Kita-Eltern Gebühren zurück?

Ein weiterer Punkt ist die Neufassung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in Langenhagen sowie die mögliche Rückerstattung von Beiträgen an jene Eltern, die wegen der Corona-Pandemie von der ausgefallenen Kinderbetreuung in den kommunalen Kitas betroffen sind.

Das Gesundheitsamt hat unterdessen am Freitag, 23. April, einen Inzidenzwert von 181,6 für Langenhagen gemeldet. In der Region Hannover bewegt sich dieser bei 139,9 – und liegt damit im kritischen Bereich. Ungeachtet dieser hohen Infektionszahlen und der somit angeordneten, ab Sonnabend, 24. April, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens geltenden Ausgangssperre tagt der Rat der Stadt Langenhagen in öffentlicher Sitzung. Diese findet für die Mitglieder des Gremiums ab 18.30 Uhr in digitaler Form im Internet statt. Interessierte Bürger können die Sitzung ebenfalls verfolgen, dafür müssen sie jedoch in den Theatersaal an der Rathenaustraße 14 kommen.

Vor und nach dem öffentlichen Teil können Bürger Fragen an die Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter richten. Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass angesichts der gültigen Hygienebestimmungen nur eine begrenzte Anzahl an Langenhagenern Zutritt zum Theatersaal erhalten.

Von Sven Warnecke