So konnte ein Pflegeheim den Covid-19-Ausbruch eindämmen

„Das Ganze war für uns ein Riesenschock!“: Aleksandr Vogelsang ist aber inzwischen die Erleichterung deutlich anzuhören. Der Geschäftsführer der Gesellschaft Medizin Mobil, die zwei größere Alten- und Pflegeheime in Langenhagen und Hannover betreibt, hat mithilfe mehrerer Massentests für alle Menschen in den beiden Einrichtungen zwei „vollkommen symptomlose“an Covid-19 Erkrankte entdecken können. Vor allem aber konnte die Belegschaft durch sofortige Isolation der beiden Bewohnerinnen eine weitere Verbreitung verhindern.

Nun aber macht Vogelsang den Behörden in Niedersachsen Vorwürfe, viel zu spät solch weitreichende Tests überhaupt empfohlen zu haben. Was den Heimbetreiber so wütend macht: Die Forderung hat er bereits Ende März erstmals öffentlich erhoben. „Wären die Pflegeheime viel früher flächendeckend getestet worden, hätten viele Todesfälle verhindert werden können.“

Seit März fordert Betreiber weitreichende Tests

Bereits Ende März hatte Vogelsang die verantwortlichen Behörden auf Landesebene aufgefordert, in den Pflegeheimen zumindest stichprobenartig Abstriche auf den neuen Erreger Sars-CoV-2 vorzunehmen. Vogelsang reagierte seinerzeit auf die Entdeckung von vielen Erkrankten in einem Pflegeheim in Wolfsburg, in deren Folge viele der Betroffenen verstarben. Mitte April wiederholte Vogelsang – auch auf Basis neuerer Studien – seine Forderungen. „Aber die Behörden haben erst unglaublich spät reagiert“, sagte Vogelsang jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung. Dabei schließt der Heimbetreiber auch das Robert-Koch-Institut ausdrücklich mit ein. „Die haben ja auch erst Mitte April mit ihren Empfehlungen langsam umgesteuert.“

Vogelsang ließ letztlich auf Eigeninitiative und Dank der Kooperation mit zwei Allgemeinmedizinern aus Langenhagen in mehreren Wellen alle seine Angestellten sowie alle in den Heimen Betreuten testen. „Am 12. Mai galt das für rund 80 Bewohner sowie rund 50 Angestellte hier in Langenhagen am Straßenburger Platz.“ In einer zweiten Welle 14 Tage später nahmen die beiden Ärzte Abstriche bei den Nutzern des betreuten Wohnens. Zuletzt kam Vogelsangs zweites Heim in Hannover in der vergangenen Woche dran. „In Langenhagen hätten wir die beiden erkrankten Frauen ohne den Test niemals identifizieren können“, betont Vogelsang. Eine der beiden Frauen war gerade erst neu aufgenommen worden und habe die damit verbundene 14-tägige Quarantäne bereits hinter sich gehabt. „Die andere Frau ist dement und läuft hier den ganzen Tag durch die Einrichtung.“

Gericht und Betreuung erlauben Isolation an Demenz Erkrankter

In Absprache mit der für diese Frau eingesetzten Betreuung und mit dem zuständigen Amtsgericht musste diese Frau in ihrem Zimmer eingesperrt werden. „Anders war eine Isolation nicht darstellbar“, betont der Geschäftsführer mit Bedauern und verweist in diesem Kontext auch auf die enorme psychische Belastung der Pflegeteams hin. „Die fürchten permanent, unwissentlich etwas ins Heim hineinzutragen.“ Die Mitarbeitenden, die in unmittelbarem Kontakt zu den Erkrankten standen, kamen sofort in Quarantäne.

Dass die beiden entdeckten Erkrankungen keine weiteren nach sich gezogen haben, kann sich Vogelsang nicht vollständig erklären. „Wir haben sofort alle entsprechenden Isolationsmaßnahmen greifen lassen“, sagt er. Für die Pflegenden der Isolierten hieß dies, „zwölf Stunden im Vollschutz zu arbeiten“. Dass die beiden Infizierten vor ihrer Entdeckung nicht noch weitere Mitbewohner oder Pflegekräfte angesteckt hätten, sei wohl eine Kombination aus Glück und Zufall. „Wir hatten fest damit gerechnet, dass sich noch mehr infiziert haben.“

Antikörper-Test für Studien? „Das wäre zielführend“

Da zuletzt sämtliche Behörden auf eine Empfehlung weitreichender Tests umgeschwenkt seien, habe die Krankenkasse alle Abstriche und Laborauswertungen bezahlt. „Wir hätten das am Ende aber auch aus eigener Tasche bezahlt“, betont Vogelsang. „ 150 Euro pro Test – das kann man ja mal hochrechnen.“ Letztlich hätte sich die Investition in jedem Fall gelohnt. „In unserer Einrichtung in Hannover ergaben alle Abstriche ein negatives Ergebnis. Das war schon eine große Erleichterung.“ Vogelsang hält auch eine weiterführende Untersuchung auf Antikörper im Blut für sinnvoll. „Das hilft zwar nicht viel im Rückblick, aber für Studien und Forschungen wäre dies sicherlich zielführend.“

