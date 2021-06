Langenhagen

Die katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel gratuliert ihrem ehemaligen Pfarrer Klaus-Dieter Tischler zum 40. Jahrestag seiner Priesterweihe. Dazu feiert der Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger am Sonntag, 13. Juni, eine Heilige Messe in der Zwölf-Apostel-Kirche Langenhagen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen allerdings nur geladene Gäste teilnehmen. 

Der gebürtige Hannoveraner wurde am 13. Juni 1981 im Hildesheimer Dom zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Stationen in Niedersachsen kam er 1999 nach Langenhagen. Tischler war auch im Seelsorge-Team des Flughafens tätig. 2019 ging er in den Ruhestand.

Glückwünsche nehmen die Pfarrbüros an der Karl-Kellner-Straße 67 und am Weserweg 3 entgegen. Der Pfarrer bittet anstelle von Geschenken um ein Gebet und Spenden für Menschen in Indien, die besonders unter der Corona-Pandemie leiden.

Von Thea Schmidt