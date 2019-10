Peter Gaschko erklärt Austritt aus der AfD

Kaltenweide/Langenhagen

Der Langenhagener Ratsherr Peter Gaschko hat am Dienstag seinen Austritt aus der AfD erklärt. Der Kaltenweider zieht damit seine persönlichen Konsequenzen aus der Entwicklung der Partei sowie der daraus folgenden medialen Darstellung. „Ich musste mich rechtfertigen für Dinge, die ich nicht verantwortet habe“, sagte er unserer Redaktion. Dies habe negative Folgen sowohl für sein berufliches als auch sein privates Leben gehabt. „Wenn ich mir beruflich anhören muss, dass man mich nicht haben will, weil ich einer neofaschistischen Partei angehöre, dann muss das ein Ende haben.“

Gaschko hatte sich mit dem Gedanken schon einige Monate getragen. Auslöser seien am Ende viele Aspekte gewesen. Im Vordergrund stünden die Zerwürfnisse innerhalb der Partei, insbesondere auf Landesebene. „Die Kreisverbände bewerfen sich gegenseitig mit Dreck.“ Dies habe ihm immer mehr missfallen. Gaschko attestiert der Partei klar einen Rechtsruck. „Es gibt zwei Flügel: Einer, der – wie ich – die AfD eigentlich eher in der Nähe der CDU in den Neunzigerjahren sieht, und einer, der eine größere Nähe zur NPD anstrebt.“ Mit diesem Flügel jedoch könne er sich keinesfalls anfreunden. „Ich bin kein Ausländerfeind“, betonte Gaschko im Gespräch. „Im Gegenteil. Ich kämpfe aus wirtschaftlichen Gründen gegen ein Ausnutzen unserer Sozialsysteme.“ Er sei ausdrücklich vor der Flüchtlingswelle 2015 in die AfD eingetreten.

Kritik an einseitiger AfD-Darstellung der Medien

Kritik übt Gaschko jedoch auch an den Medien. „Sie richten ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Neonazis in der Partei.“ Dies sei ein Fehler, doch er alleine könne sich gegen diese Darstellung nicht mehr zur Wehr setzen und müsse daher Konsequenzen ziehen. „Jeder in der AfD wird in diese Schublade gesteckt.“

Sein Mandat im Rat der Stadt will Gaschko behalten. „Die Menschen haben mich ja gewählt.“ Im Gegensatz zu Marc Hinz, der im Juni 2018 die AfD aus Protest gegen den Rechtsruck der Partei verlassen hatte und inzwischen mit der CDU-Ratsfraktion eine Gruppe gebildet hat, will sich Gaschko keiner der „etablierten Parteien“ anschließen. Nach dem Wegzug des AfD-Ratsherrn Sven Hoffmann im Juni 2019 schrumpft die AfD-Fraktion im Rat damit auf die zwei Mitglieder Achim Hinz und Herbert Klever.

