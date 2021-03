Langenhagen

Mit Frühlingsbeginn werden zwölf Plakate mit neuen Mutmachsprüchen in Wiesenau vor Institutionen und Wohnhäusern aufgehängt. Die neuen Slogans auf den Plakaten wurden von Ehrenamtlichen des Nachbarschaftsvereins Win (Wohnen in Nachbarschaften der KSG) ausgesucht. Am Sonnabend, 20. März, gibt es von 11 bis 14 Uhr passend zum Projekt „Gesund im Quartier“ die Eröffnung des sogenannten Osterspaziergangs.

Interessierte können sich an diesem Tag am Quartierstreff den Stationenplan sowie die Karten für eine Osterrallye abholen und sich anschließend auf den Weg durchs Quartier machen. Die Band Brazzo Brazzone wird mit zwei Musikern dabei sein und die Spaziergänger mit italienischer Musik begleiten. Der Osterspaziergang bietet zudem an jeder Stationen Impulse zum Mitmachen und Erleben sowie spannende Aufgaben, kleine Geschenke und Aktionen.

Speziell ältere Menschen sollen angesprochen werden

Ein Duo der Band Brazzo Brazzone, hier bei einem Auftritt im Vorjahr in Wennigsen, begleitet den Osterspaziergang. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

„Förderung von Mobilität ist grundlegender Bestandteil des Projekts ,Gesund im Quartier‘. Mit dem Osterspaziergang wollen wir gerade ältere Menschen dazu einladen, in Bewegung zu kommen“, sagt Anna-Marie Eichhorn, Koordinatorin des Projekts. „Ich empfehle den Menschen, sich den Osterspaziergang auf mehrere Tage aufzuteilen, wenn die Strecke für einen Tag zu lang sein sollte.“ Die Plakate werden bis zum 10. April hängen bleiben.

Unterstützt wird die Aktion von der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, dem Seniorenheim Bachstraße, der Emmaus-Kirchengemeinde, der DRK Tagespflege & Sozialstation sowie vom Stadtteilmanagement und dem Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ der Stadt Langenhagen. Auch der Jugendtreff Wiesenau, die Freiwilligenagentur Langenhagen, die Asyl- und Flüchtlingsbetreuung der Stadt, der Hospizverein Langenhagen und Bewohner des Quartiers wie die Familie Leske und Kahler haben mitgeholfen, zudem Ehrenamtliche des Vereins Win, die die Schilder entworfen haben.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 12 26 17 13 und nach einer E-Mail an eichhorn@win-e-v.de.

Von Stephan Hartung