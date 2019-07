Engelbostel

Die Martinskirche Engelbostel, Kirchstraße 58, ist am Freitag, 2. August, musikalische Station für das Galilee Chamber Orchestra aus Nazareth in Israel. Die Musiker nächtigen während ihrer Deutschlandtournee in der Gaststätte Alter Krug in Engelbostel und geben an dem Freitag ab 19.30 Uhr ein Kammerkonzert in der Kirche. Dies ist eine gemeinsame Veranstaltung der Martinskirchengemeinde Engelbostel und der Palästina Initiative Region Hannover.

Am Begegnungsabend berichten der Pianist und Dirigent Saleem Ashkar und einige Orchestermusiker neben ihrem kammermusikalischen Programm über ihre Arbeit im Orchester sowie mit dem Konservatorium Polyphony Education in Israel. Der Eintritt zu dem Konzert mit Gesprächen und Getränken ist frei. Die Besucher werden um Spenden gebeten.

Ein weiteres Konzert gibt das Galilee Chamber Orchestra zwei Tage später in Hannover. Die Musiker treten beim Kultursommer der Region Hannover mit Werken von Haydn und Beethoven auf. Das Konzert in der Christuskirche Hannover beginnt am Sonntag, 4. August, um 18 Uhr.

Von Ursula Kallenbach