Langenhagen

Die Elisabeth-Kirchengemeinde begrüßt am Sonntag, 30. Mai, in ihrer Kirchenmusikreihe die Mezzosopranistin und Altistin Sandra Fechner. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel wird sie den Gottesdienst musikalisch gestalten, der um 10 Uhr beginnt.

Von Hannover aus auf die Bühnen der Republik

Fechner absolvierte ihr Gesangsstudium in ihrer Heimatstadt Hannover. Sie ist Preisträgerin des Internationalen Richard-Wagner-Gesangwettbewerbes und des Deutschen Musikrates. Bereits während ihres Studiums erhielt die Künstlerin ihr erstes Gastengagement an der Staatsoper Hannover. Von 2002 bis 2006 war sie festes Ensemblemitglied des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.

In der Spielzeit 2009/2010 gehörte sie dem Ensemble der Staatsoper Hannover an. 2010 debütierte Fechner am Stadttheater Hildesheim. Von 2017 bis 2019 war sie Ensemblemitglied der Oper Leipzig, im Mai 2019 gab Fechner ihr Debüt am Mainfranken Theater Würzburg. Neben der Oper liegt ein großer Schwerpunkt ihrer musikalischen Tätigkeit im Konzertbereich.

Die Predigt in der Elisabethkirche hält Pastorin Bettina Praßler-Kröncke. Zugelassen sind 50 Besucher, diese müssen an ihre Mund-Nasen-Maske denken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Frank Walter