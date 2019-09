Krähenwinkel

Das Ensemble Operamobile ist am Freitag, 20. September, zu Gast in Krähenwinkel. In der neuen Spielzeit nach der Sommerpause steht in dieser Produktion eine interessante Mischung aus „Der Graf von Luxemburg“ und „Die lustige Witwe“, beide von Franz Lehár , auf dem Programm.

Die Akteure auf der Bühne bring...