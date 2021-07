Langenhagen

„Ist das der Heuer?“, platzt es aus einem Schüler heraus, als er die ungewöhnliche Menschentraube auf dem Schulhof bemerkt. Nein, der für Stadt und Schule ungewöhnliche Personenauflauf aus Dutzenden Presse- und Parteivertretern sowie Personenschützern war nicht Bürgermeister Mirko Heuer zuzurechnen. Bundesvizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sowie Ministerpräsident Stephan Weil haben auf ihrer Wahlkampftour am Montagvormittag die Langenhagener IGS zum 50. Geburtstag besucht. Die Einrichtung ist eine der Gründungsschulen dieser Art in Niedersachsen.

Vizekanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Stephan Weil besuchen die IGS in Langenhagen Quelle: Sebastian Stein

Viele Fragen an Scholz – vom Klima bis zur Impfstoffverteilung

Wenige Tage ist es erst her, als auf der Wiese hinter der Schule der Abijahrgang der IGS seine Zeugnisse erhalten sollte. Daraus wurde wetterbedingt nichts. Am Montag sah das ganz anders aus – die Ankunft begleitet von fröhlicher Blasmusik. Die gesellige Atmosphäre wandelte sich aber schnell zur intensiven Diskussionsrunde. Die Schülerinnen und Schüler sparten nicht mit kritischen Fragen an Scholz und Weil – zu sozialer Ungleichheit, Impfstoffverteilung, Tablets an Schulen und auch zum Wirecard-Skandal.

Zur Galerie Corona-Pandemie, Digitalisierung und das Klima: Die anwesenden Schülerinnen und Schüler hatten kritische Fragen im Gepäck.

Im Vordergrund der jungen Menschen standen aber das Klima und die Corona-Zeit. Scholz lobte das Engagement von Fridays for Future, sagte aber auch, dass für die wirkliche Energiewende noch viel getan werden müsse. „Ohne viel Wind- und Solarenergie wird das nicht klappen.“ Weil warb für gute Ferienangebote und individuelle Förderung nach der Ferienzeit, um niemanden zurückzulassen. Der Ministerpräsident sprach sich auch deutlich dafür aus, Klarheit bei der Impfung für Schülerinnen und Schüler zu schaffen.

Von Sebastian Stein