Langenhagen

Vier Unfälle innerhalb von drei Jahren an gleicher Stelle: An der Ecke Niederrader Allee/Theodor-Heuss-Straße kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Auto und Fahrrad. Zuletzt zog sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zu, als ein Autofahrer sie beim Abbiegen auf die Theodor-Heuss-Straße übersah.

„Noch sprechen wir hier nicht von einem Unfallschwerpunkt“, sagt der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes Hendrik Stange auf Anfrage. Allerdings fehle dazu nicht mehr viel, meint er. Von einer sogenannten Unfallhäufungsstelle sei ab fünf Vorkommnissen innerhalb von drei Jahren die Rede, erklärt Stange. Es fehlt also nur noch ein Unfall, damit der Ort auch offiziell als gefährlich gilt.

Radweg nur auf einer Seite

Der Grund für die vermehrten Vorfälle: Der Radweg verläuft nur auf einer Seite der Theodor-Heuss-Straße, sodass die Radfahrerinnen und Radfahrer sowohl stadtein- als auch stadtauswärts auf der gleichen Seite fahren müssen. Wer von der Niederrader-Allee mit dem Auto auf die Theodor-Heuss-Straße fährt, muss also in beide Richtungen schauen. Der gewohnte Blick nach links reicht hier nicht aus. „Die Autofahrer rechnen nicht damit, dass jemand von rechts kommt“, sagt Stange.

Aus Sicht des Einsatzleiters ist es deshalb notwendig, die Stelle noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Das sieht auch ADFC-Sprecher Reinhard Spörer so. Bereits jetzt ist der Radweg an der Kreuzung rot markiert. Außerdem weist ein Vorfahrtsschild auf der rechten Seite mit dem Zusatz „Radfahrende in beide Richtungen“ auf den Radverkehr hin. Aus Spörers Sicht reicht dies aber nicht aus. Er fordert den Einbau einer Schwelle, wie es sie bereits weiter stadtauswärts an der Zufahrt zur Wasserwelt gibt.

Obwohl der Fahrradweg bereits rot markiert ist und ein Schild auf der rechten Seite auf die beidseitige Nutzung hinweist, kommt es immer wieder zu Unfällen an der Niederrader Allee. Quelle: Thea Schmidt

Problem schon zweimal gemeldet

Auf Maßnahmen der Langenhagener Stadtverwaltung wartet Spörer bislang vergeblich. „Die Stadt zwingt Radfahrerinnen und Radfahrer zum Geisterradeln, tut aber nichts für deren Schutz“, moniert der ADFC-Sprecher. Schon zweimal hat Spörer die Verwaltung auf die Gefahr an der besagten Ecke hingewiesen. 2019 schlug er eine Aufpflasterung vor, 2020 ein zusätzliches Schild auf der linken Seite. Für beide Vorschläge erteilte die Stadt ihm eine Absage.

Zur ersten Anregung des ADFC hieß es: „Im Bereich der Niederrader Allee ist keine Aufpflasterung vorgesehen. Es werden Gespräche mit der Polizei geführt, inwieweit andere Maßnahmen getroffen werden können.“ Die Ablehnung eines zusätzlichen Schildes begründet die Stadt damit, dass es die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer in die falsche Richtung lenken würde.

Stadt kann derzeit keine Lösung präsentieren

Inwieweit es nach dem neuerlichen Zusammenstoß und dem von der Polizei angedeuteten, perspektivischen Unfallschwerpunkt Maßnahmen der Stadt dort geben wird, konnte am Freitag im Rathaus niemand beantworten. Auf Anfrage teilte eine Stadtsprecherin mit, dass der zuständige Mitarbeiter aktuell erkrankt sei.

Von Thea Schmidt