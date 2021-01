Langenhagen

Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus der Stadt Langenhagen haben auf die Corona-Krise reagiert. Dort werden Dienstleistungen nur noch mit zuvor vereinbartem Termin angeboten. „So vermeiden wir lange Schlangen im Eingangsbereich. Und für die Leute ist das auch gut, denn sie müssen nicht warten“, sagt Rathaussprecherin Sabine Mossig. Dies gelte auch für andere Bereiche in der Verwaltung, die ebenfalls einen größeren Publikumsverkehr haben, etwa das Fundbüro und das Standesamt.

Diese Terminvergabe habe sich unterm Strich bewährt, bilanziert Mossig. Das helfe nicht nur, die Corona-Regeln einzuhalten. Vielmehr könne so auch der Service konstant aufrechterhalten werden. Als Beispiel rechnet die Stadtsprecherin einen Tag vor, an dem 40 Bürger ins Rathaus für diverse Erledigungen kommen würden. „Diese 40 Leute kommen jetzt auch, haben nur eine feste Vorgabe. Wer einen Termin um 12.20 Uhr erhalten hat, kommt zu uns eben um 12.20 Uhr.“ Mit der Abholstation für Dokumente am Rathaus gibt es zudem seit November noch ein zusätzliches Angebot.

Anzeige

Kfz-Zulassungsstelle registriert höhe Nachfrage

Die Kfz-Zulassungsstelle, so berichtet die Sprecherin, habe sogar eine höhere Nachfrage erfahren als vor Beginn der Pandemie. Wer sein Auto bei der Zulassungsstelle anmelden möchte, benötigt auch noch ein Kennzeichen. Die gute Nachricht für alle Langenhagener: Ab sofort gibt es im Stadtzentrum einen zweiten Dienstleister dafür. Das Geschäft von Stern Autoschilder befindet sich, genau wie Autoschilder Waggumer Hof, am Durchgang zwischen Marktplatz und Polizei.

Zur Eröffnung schaute auch Langenhagens Wirtschaftsförderer Thoralf Ohde bei Stern vorbei. „Besonders an der Neueröffnung ist der Zeitpunkt inmitten einer allseits stark belastenden Krise, die in allen Bereichen ihre Auswirkungen hat. Insofern zeugt es von besonderer unternehmerischer Kraft und Mut, jetzt an den Start zu gehen“, meint Ohde.

Wirtschaftsförderer lobt unternehmerischen Mut

Dass zwei Schildermacher nun nebeneinander an angrenzenden Standorten in Konkurrenz stehen, ist laut Ohde nicht ungewöhnlich. „Das ist jetzt ein klassischer Wettbewerb. Als sich die Kfz-Zulassungsstelle noch komplett in Ronnenberg befand, gab es dort gleich drei Schildermacher in unmittelbarer Umgebung“, erinnert er sich.

Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist die Niederlassung eines Schildermachers in der Nähe einer Zulassungsstelle, in diesem Falle also in Sichtweite des Rathauses – schließlich kommen direkt von dort die Kunden, sagt Ohde. Sie gingen aus der Zulassungsstelle mit der Anmeldung ihres Autos zu einem Schildermacher. Mit den Kennzeichen gehe es dann zurück ins Rathaus, um dort Plaketten und Stempel zu erhalten.

Von Stephan Hartung