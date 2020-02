In der Ostpassage können Kunden im Laden ihre Waren selbst verkaufen

Langenhagen

Mit diesem Ansturm haben sie nicht gerechnet. „Wir sind in unserem Handeln sozusagen von der Entwicklung überholt worden – haben noch nicht mal richtig Werbung gemacht, bei Facebook sind wir auch nicht“, sagt Peter Ohlmeyer, Inhaber des neuen Secondhand-Ladens mit dem vielversprechenden Namen „Galerie zweite Chance“ in der Ostpassage. Zusammen mit seiner Frau Viola führt er den Betrieb in dem gut 100 Quadratmeter großen Geschäft.

Schon 80 Mieter gefunden

Seit Kurzem erst ist das Ehepaar an diesem Standort zu finden, dessen Zugang sich vom Stadtbahnhof aus zwischen Sonnenstudio und Textildiscounter befindet. Trotzdem haben die Ohlmeyers bereits 80 Mieter in ihrem Verzeichnis – und demnächst könnte der Platz der Verkaufsflächen knapp werden. „Wir sind richtig durchgestartet, normalerweise läuft es am Anfang ja eher schleppend“, sagt Peter Ohlmeyer.

Kunden mieten Verkaufsfläche

Das Konzept der Galerie kommt scheinbar gut an: Kunden können bei ihnen eine Verkaufsfläche mieten – ganz gleich, ob bloß einen einzelnen Bügel für ein Hemd, eine Vitrine, ein Regalfach oder eben ein ganzes Regal, um es mit der eigenen Secondhand-Ware zu bestücken. Größe und Laufzeit bestimmen den Mietpreis. Die Kunden können dann ihre persönliche Fläche mit Dingen ausstatten, die zu schade für den Müll sind – und eben doch bares Geld ergeben könnte.

Den Verkauf übernimmt die Galerie, die zehn Prozent vom Verkaufspreis einbehält. „Zwischendurch kommen die Kunden und schauen nach. Dann freuen sie sich, wenn wir etwas verkauft haben – und füllen mit Nachschub von zu Hause gleich wieder auf“, berichtet Viola Ohlmeyer.

Mieter bestimmen die Preise

In der Zwischenzeit ist Brigitta Isensee ins Geschäft gekommen. „Ich habe früher in Wolfenbüttel gelebt, dort gab es dieses Konzept auch. Schön, dass es das jetzt auch in meinem Wohnort Langenhagen gibt“, sagt die 84-Jährige. Sie schließt bei Viola Ohlmeyer einen Mietvertrag über ein Regalfach ab. Mitgebracht hat sie Stiefel, Lockenstab, Spielzeug, Hausschuhe und Schmuck. Anschließend räumt sie die Ware ein und zeichnet sie mit Preisen aus. Auch dies ist ein Prinzip in der Galerie: Die Mieter bestimmen die Preise. Es bedeutet aber auch, dass es sich um Festpreise handelt – für spätere Kunden ist ein Feilschen wie auf dem Flohmarkt nicht möglich.

Ohlmeyers haben sich in Dänemark inspirieren lassen

Die Idee zu diesem etwas anderen Secondhand-Laden kam den Ohlmeyers vor zwei Jahren im Dänemark-Urlaub. „Dort läuft das Konzept abseits der Touristen-Zentren prima“, sagt Peter Ohlmeyer und berichtet von teilweise bis zu 800 Quadratmeter großen Hallen in Industriegebieten. Seine Geschäftsidee trieb Ohlmeyer 2019 voran, nach längerer Suche wurde das Ehepaar aus Kaltenweide in der Langenhagener Innenstadt fündig und begann im November mit Umbau und Einrichtung – in Räumlichkeiten, in denen sich vorher ein Kosmetikstudio befand.

Damit hat das Zentrum nun neben Fairkauf einen zweiten Secondhand-Anbieter, die Filiale des Sozialkaufhauses befindet sich im Erdgeschoss des CCL neben dem Penny-Markt. Sieht man dort die „Galerie zweite Chance“ als Konkurrenz? „Nein, die Konzepte sind nicht vergleichbar. Unsere Aufgaben und Ziele sind ganz andere“, sagt Daniel Klappert. Der Fairkauf-Sprecher verweist darauf, „dass es bei uns um die Qualifikation von Langzeitarbeitslosen geht“. Handel und Verkauf seien bei Fairkauf dazu da, die laufenden Kosten zu decken.

