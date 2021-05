Kostenlos bis 20:15 Uhr Neuer Pächter will im Landhaus am Golfpark in Hainhaus auch Familien- und Hochzeitsfeiern organisieren

Das Landhaus am Golfpark in Hainhaus hat sich während des Lockdown herausgeputzt: Marko Nolden hat als Pächter in Langenhagen einen Neuanfang gewagt. Künftig will er dort nicht nur Golfer bewirten, er setzt auch auf Familien- und Hochzeitsfeiern.