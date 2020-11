Langenhagen

Die Stadtparkallee putzt sich heraus. Während Benjamin Salmen aus der Abteilung Verkehr und Straßen bei der Stadt Langenhagen und Akif Er von der ausführenden Firma Gustav Schröder die Pläne zeigen, fegen Bauarbeiter im Hintergrund die Straße. Die aufwendige Neugestaltung der Stadtparkallee im Abschnitt zwischen Walsroder Straße und Rhodehof ist annähernd geschafft.

Aus einer werden zwei Straßen

„Wir rechnen mit einer Freigabe der Straßen in der Woche ab 16. November“, sagt Salmen. Dass er im Plural spricht, ist kein Zufall: Bislang war die Stadtparkallee eine provisorische Baustraße im Zuge des Wohnungsbaus entlang der Walsroder Straße. Während der Arbeiten, die am 8. Juli begonnen hatten, entstanden zwei voneinander abgetrennte Straßenzüge. Im Einbahnsystem stellen sie nun Zu- und Abfahrt für die Anwohner des Quartiers sowie für die Besucher des Stadtparks dar. Derzeit müssen Autofahrer noch den Umweg über den Rhodehof in Kauf nehmen, um auf die Walsroder Straße in Richtung Stadtmitte oder Krähenwinkel fahren zu können.

In Kürze wird hier die Straße befahrbar sein. Quelle: Stephan Hartung

Das Prunkstück findet sich aber dazwischen mit einem Gehweg, der in Kürze fünf Sitzbänke und bis spätestens Dezember 14 Sumpfeichen erhalten wird. Die Stadtparkallee wird also zur Allee. „Jetzt wird die Straße auch optisch ihrem Namen gerecht“, sagt Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Verkehr und Straße. Entsprechende Planungen seitens der Verwaltung hatte es zwar schon länger gegeben. „Mit der Umsetzung mussten wir jedoch warten, bis die Entwicklung der neuen Wohnhäuser beiderseits der Stadtparkallee abgeschlossen war.“

Zehn Bäume werden sich auf der sogenannten Mittelachse befinden, vier weitere im Außenbereich. „Damit wird sich in diesem Bereich die Aufenthaltsqualität erhöhen“, sagt Salmen. Die Mittelachse ist 100 Meter lang und 6,30 Meter breit. Und wer sich dort nicht aufhalten, sondern nur spazieren gehen will, hat über diesen Weg Zugang in den Stadtpark. Die Allee ist also ein direktes Tor in Langenhagens zentrale Grünanlage, aber auch zur Volkshochschule, die sich mit ihrer Geschäftsstelle in diesem Bereich befindet.

Für Entwässerung wurde bei der Baumaßnahme gesorgt

Insgesamt 800.000 Euro investiert die Stadt Langenhagen in die Umgestaltung der Stadtparkallee. Die Gesamtfläche beträgt 2300 Quadratmeter, die Pflasterfläche 1900 Quadratmeter. Zu Beginn wurde auf dem vorhandenen Schotterstreifen eine Entwässerungsanlage hergestellt. Sie diente als Basis für die neue Fahrbahn. Im Herbst wechselte die Baustelle in den nördlichen Bereich. Dort erhielt die bisherige Fahrbahn eine Grunderneuerung.

