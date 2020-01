Ausprobiert: So funktionieren die neuen Solarbänke auf dem Marktplatz

Langenhagen

„Ist das eine Bushaltestelle?“, fragt eine Passantin und zeigt auf die Sitzbank mit Dach, die jetzt auf dem Marktplatz neben dem Bücherschrank steht. Nein, dort hält kein Bus. Stattdessen können die Menschen – wie an diesem Nachmittag – in der Sonne sitzen, per Kabel oder induktiv ihr Smartphone laden und parallel über das WLAN im Internet surfen – wenn es denn funktioniert. Am ersten Tag gab es für das Netz auf der größeren Bank eine Fehlermeldung und Nutzer mussten auf ihr mobiles Datenvolumen zurückgreifen. Knapp eine Woche später, am Montag, ist das Netzwerk augenscheinlich außer Betrieb. Mein Smartphone findet es nicht. Das digitale Display der Bank bleibt dunkel.

Zwei solcher Solarbänke stehen seit Mittwoch vergangener Woche auf dem Areal. Optisch unterscheiden sie sich auf den ersten Blick kaum von den anderen Sitzgelegenheiten auf dem Platz. Nur der Überbau der einen Sitzgelegenheit sticht heraus. Ich hole das Handy heraus und teste direkt mal, wie die Hightech-Bänke am offenen Klavier und neben dem Bücherschrank funktionieren.

Handy fängt sofort an zu laden

Doch wo kann ich denn mein Smartphone aufladen? Auf Anhieb sind die zwei induktiven Ladeflächen – eine am rechten und eine am linken Ende der Sitzfläche – bei der Bank neben dem Bücherschrank nicht so leicht zu erkennen. Beide sind in die Holzlatten nur eingefräst und heben sich optisch nicht ab. Einmal gefunden, fängt das Handy aber sofort an zu laden, wenn es auf der Fläche liegt. Auch abends, das heißt ohne Tageslicht, kann mein Gerät Strom anzapfen. Beide Bänke verfügen über Batteriespeicher, damit es rund um die Uhr genügend Strom gibt. Die zwei vorhandenen USB-Anschlüsse sind lediglich an einer Seite angebracht. Die kleine Klappe zur Seite schieben, Kabel einstecken und los geht es. In der Dachkonstruktion über der Sitzfläche sind Fotovoltaik-Module integriert, die das Sonnenlicht in Strom verwandeln.

Zur Galerie Das Handy mit Solarstrom aufladen und gleichzeitig kostenlos im Internet surfen – das geht ab sofort auf dem Marktplatz in Langenhagen? Doch wie funktionieren die zwei neuen Solarbänke? HAZ-Redakteurin Julia Gödde-Polley macht den Test.

Erkennt jeder sofort, dass es WLAN gibt?

An der anderen Seite der gut drei Meter langen Bank befindet sich ein Fahrradständer, an dem beispielsweise E-Bikes mit Strom versorgt werden können. Zwei Räder gleichzeitig können angeschlossen werden. Und ein digitales Display leuchtet. Dort finden Nutzer Hilfe, wenn sie ein Ladegeräte für ihr E-Bike brauchen oder einen Platten am Fahrrad haben. Hinter der Klappe darunter befinden sich Werkzeug und ein Luftkompressor für die Reparatur. Doch nur jene, die sich im WLAN eingeloggt haben, können, wenn sie auf die Menü-Symbole tippen, das Werkzeug nutzen. „Connect to Monna Free WiFi Hotspot“ steht auf dem Display. Nur, wer auf das WLAN-Symbol achtet, das auf den Bänken angebracht ist, erkennt auch schon vorher, dass er dort im Internet surfen kann. „Sollten wir in den nächsten Tagen feststellen, dass ein zusätzlicher Hinweis nötig ist, werden wir diesen selbstverständlich kurzfristig ergänzen“, schreibt dazu Stadtsprecherin Sabine Mossig auf Nachfrage.

Werkzeug ist gegen Diebstahl gesichert

Ich aktiviere auf meinem Smartphone das WLAN – die Router in den Bänken werden ebenfalls mit Energie von der Sonne betrieben – und verbinde mich mit dem Netz. Ein Passwort oder Ähnliches muss ich nicht eingeben. Jetzt drücke ich auf das Werkzeug-Symbol und die Klappe öffnet sich automatisch. Schraubenschlüssel und -dreher kann ich herausziehen. Gegen Diebstahl sind sie mit langen Bändern gesichert. Zudem hat die Stadt vorsichtshalber einen Hinweisschild aufgehängt. Die Verwaltung bittet Nutzer, Störungen und Defekte über den Mängelmelder im Rathaus zu melden.

Nutzer müssen Kabel mitbringen

Bei der kürzeren, etwa 1,75 Meter langen zweiten Bank am offenen Klavier sind die Fotovoltaik-Module in die Sitzfläche eingebaut. Ich nehme Platz und lege mein Handy auf die deutlich gekennzeichnete Ladefläche an einem Ende der Bank. Sofort leuchtet der Bildschirm auf und zeigt an, dass mein Gerät mit Strom versorgt wird. Am anderen Ende sind zwei USB-Anschlüsse eingebaut. Diese Auflademöglichkeit können Menschen allerdings nur nutzen, wenn sie ein Kabel dabei haben. Denn vorhanden sind dort keine. Über ein anderes WLAN-Netz kann ich dort sitzend ebenfalls kostenlos im Internet surfen. Allerdings dauert es eine Weile, bis mein Handy das richtige Netzwerk gefunden hat und ich dieses auswählen kann. Wie das Netzwerk heißen muss, weiß ich nur, weil ich noch mal auf den Namen der Sitzgelegenheit achte – „Steora Free Wi Fi“ ist die richtige Wahl für Bürger, die auf der Bank sitzen.

Wer also künftig auf den Bänken Platz nimmt, hat dort zwei Vorteile: Kostenlosen Solarstrom für mobile Endgeräte und E-Bikes. Und, wer nicht sein mobiles Datenvolumen verbrauchen will, kann sich ins WLAN einloggen und dann unbegrenzt im Internet surfen – wenn die Technik mitspielt.

Spender ermöglichen Bänke auf Marktplatz Circa 15.000 Euro haben die beiden Solarbänke, sogenannte Smart Benches, auf dem Marktplatz gekostet. Die größere Bank mit Anschluss für E-Bikes hat die Stiftung Sparda-Bank Hannover gespendet. „Monna Country“ ist wohl die erste Bank in Deutschland mit der Servicekombination aus Solarstrom, kostenlosem WLAN, Auflademöglichkeit für Elektrofahrräder, einem Luftkompressor sowie Werkzeug, heißt es aus dem Rathaus. Bürgermeister Mirko Heuer bezeichnet die Sitzgelegenheit bei der Inbetriebnahme als „Schätzchen“. Das Thema Fotovoltaik treibe die Verwaltung um. Dies werde nicht die letzte Bank dieser Art sein, kündigt der Verwaltungschef an. Die Kosten für die kleinere Bank übernimmt der Enercity-Fonds ProKlima. Beide Bänke werden zu 100 Prozent mit Solarstrom betrieben. Ein Anschluss an das Stromnetz ist deshalb nicht notwendig. Die Fotovoltaik-Module laden die Batteriespeicher in den Bänken, damit immer genügend Energie vorhanden ist – auch bei Dunkelheit. Wenn ein Nutzer Strom abzapft, sind die Sitzgelegenheiten indirekt beleuchtet. Nur bei starkem Regen schaltet sich die Bank südlich der Postfiliale vor dem offenen Klavier ab. Neben Strom liefern beide Smart Benches auch aktuelle Daten. Mithilfe eingebauter Sensoren können unter anderem die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Batterieladezustand und die Auslastung ermittelt werden. Die robuste Stahlkonstruktion schütze die Bänke vor Vandalismus, heißt es von der Verwaltung. Zudem ist sich der Bürgermeister sicher, dass die Sitzgelegenheiten von Jugendlichen geschätzt und deshalb pfleglich behandelt werden. Bisherige Erfahrungen zeigten zudem, dass die Rate der Schäden an den Bänken, die weltweit stehen, sehr gering ist, berichtet ein Fachmann vor Ort.

Von Julia Gödde-Polley