Der Fahrer eines hellen Kleinwagens ist am Freitag am Allerweg in Langenhagen gegen einen Citroën Berlingo gefahren und dann geflüchtet. Zeugen beobachten, wie der Mann den Schaden in Augenschein nahm – ehe er dreist das Weite suchte. Mit einer detaillierten Personenbeschreibung sucht die Polizei nun weitere Hinweise.