Langenhagen

Die Stadt Langenhagen investiert in den nächsten Jahren kräftig in ihre Schulen. Rund 90 Millionen Euro sind es allein beim Gymnasium, für das Arbeiter einen Neubau an der Pferderennbahn hochziehen. Doch nicht nur die Stadt, auch ein anderer Schulträger wird in Langenhagen in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen: Auf 36,2 Millionen Euro beziffert eine aktuelle Beschlussvorlage der Region Hannover die Kosten für den Neubau der Gutzmannschule samt Sporthalle. Eine Sanierung gilt als nicht wirtschaftlich. Am 11. Mai soll der Schulausschuss über das Projekt diskutieren, 14 Tage später dann die Regionsversammlung über den Neubau der Sprachförderschule an der Konrad-Adenauer-Straße beschließen.

Lehrer unterrichten 252 Schülerinnen und Schüler

Die Gutzmannschule ist eine von 16 Förderschulen in der Trägerschaft der Region Hannover und eine von vier Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Der Schulbezirk umfasst im Primarbereich Langenhagen, Wedemark, Burgwedel, Garbsen und Seelze, Teile Isernhagens sowie einen kleinen Bereich im Norden Hannovers. Im Sekundarbereich I kommen noch Neustadt am Rübenberge und Wunstorf hinzu.

Im aktuellen Schuljahr werden im Schulkindergarten sowie im Primar- und Sekundarbereich I 252 Schülerinnen und Schüler in 24 Klassen unterrichtet. Diese umfassen jeweils bis zu 14 Schüler. Für den Primarbereich geht die Region auch künftig von einer stabilen Dreizügigkeit aus, für den Schulkindergarten und den Sekundarbereich I von einer Zweizügigkeit. Da die Sprachförderschulen künftig auch Ganztagsschulen werden sollen, werden diese Kapazitäten wohl auch ausgeschöpft werden.

Mehrere CDU-Politiker informieren sich vor Ort bei der Schulleitung über den Neubau der Gutzmannschule in Langenhagen. Quelle: Frank Walter

Einzelne Bauteile enthalten Asbest

Doch dafür bräuchte es den Neubau. Das Schulgebäude aus den Siebzigerjahren entspreche sowohl baulich als auch vom vorhandenen Raumangebot grundsätzlich nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Schulanlage, heißt es dazu in der Drucksache. Nicht erwähnt wird dort die Belastung der Gebäude mit gefährlichem Asbest. Die Region lässt wegen dieser Altlast alle zwei Jahre Schadstoffmessungen vornehmen. Die kommissarische Schulleiterin Birgit Mierau weiß um die Gefahren – und die Einschränkungen: „In der Turnhalle darf zum Beispiel kein Ball gegen die Decke fliegen, sonst rieselt es runter“, sagte sie bei einem Besuchstermin am Mittwoch.

Zu Gast bei Mierau und Konrektorin Manuela Noelte waren Christine Karasch, Regionsbaudezernentin und CDU-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, der CDU-Regionsfraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek sowie der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann und Barbara Kursawe aus der Regionsversammlung. Schlossarek kritisierte dabei, dass seit dem Beschluss 2017 viel zuviel Zeit verstrichen sei. Er sprach von einer „Asbestbutze“, in der man „keinen Nagel in die Wand drücken“ dürfe. Teile der Regionsverwaltung behandelten die Förderschulen „stiefmütterlich“, während bei den Berufsschulen „alles ganz fix“ gehe. Schlossarek sprach rund vier Monate vor der Kommunalwahl gar von „Sabotage“. Fredermann bezeichnete die Verzögerung als „Nachwehen einer ideologischen Debatte“ aus den Jahren 2012 und 2013, als es um die Fortsetzung oder Abschaffung von Förderschulen ging.

Neubau ist frühestens 2025 fertig

Regionssprecherin Frauke Bittner führte auf Nachfrage hingegen sachliche Gründe dafür an, dass es nicht schneller gegangen sei. Da die Region mit öffentlichen Geldern baue, „wurden für die Gutzmannschule selbstverständlich verschiedene Varianten baulich wie wirtschaftlich untersucht.“ Dabei spielten auch Fragen der Nachhaltigkeit eine große Rolle. Dies sei bei allen Bauprojekten dieser Größenordnung üblich und sinnvoll. „Hinzu kommt eine umfassende Analyse und langfristige Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen, die für die Planung eine wichtige Rolle spielt“, so Bittner.

Schnell wird es jetzt aber auch noch nicht gehen mit dem Bau der neuen Förderschule in Langenhagen. Wenn der Schulausschuss und die Regionsversammlung zustimmen, wird die Region die Entwurfsplanung europaweit ausschreiben. Bis zur Vergabe dauert es dann etwa sechs Monate, danach beginnt die Planung. Frühestens im Juli 2022 könnte die Beschlussvorlage für die Regionsversammlung vorliegen. „Im Anschluss erfolgt der Baubeginn in Abhängigkeit von der Erteilung der Baugenehmigung. Als Bauzeit sind mindestens zwei Jahre eingeplant. Mit der Fertigstellung des Neubaus ist daher frühestens im Frühjahr 2025 zu rechnen“, so die Regionssprecherin.

Von Frank Walter