Langenhagen

Die Ursache steht noch nicht fest: Erneut ist in Langenhagen ein Abfallbehälter in Flammen aufgegangen. Erst in der vergangenen Woche musste die Feuerwehr an zwei Stellen nahezu zeitgleich brennende Altpapiercontainer löschen. Die Polizei beziffert den neuerlichen Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats brannte der Container am Sonnabend, 6. Februar, gegen 5 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Buschkamp in Langenhagen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Ursache des Feuers steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke