Sozialdezernat: Schnelle Nachfolge für Gotzes-Karrasch in Sicht

Die Nachfolge für das Sozial-, Schul- und Sportdezernat in Langenhagen ist aller Voraussicht nach geregelt: Als Nachfolgerin für Monika Gotzes-Karrasch, die Ende Mai nach rund 30-jähriger Verwaltungszugehörigkeit in den Ruhestand geht, schlägt Bürgermeister Mirko Heuer die 38-jährige Eva Bender aus Hannover vor. Bender leitete bis Oktober 2019 den Fachbereich Schule bei der Stadt Braunschweig. In ähnlicher Funktion war sie zuvor bei der Stadt Hannover beschäftigt. Bender wird sich am 17. März dem Personalausschuss der Stadt präsentieren und am 23. März im Rat zur Wahl stellen. Dem Vernehmen nach ist ihr eine große Mehrheit als künftige Stadträtin sicher.

Wer sich derzeit hinter den Kulissen nach Bender umgehört, erhält übereinstimmend immer wieder dieselben Stichworte. „Das ist eine Gute“, „kompetent“ und „führungserfahren“ attestieren ihr Beobachter aus Politik und Verwaltung. Dass das Dezernat mit dieser Wahl weiterhin in weiblicher Hand bleibt, habe dagegen nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt, hieß es. Bender habe sich in einem „harten Bewerberfeld“ durchsetzen müssen, um unter die letzten beiden Favoriten des Bürgermeisters zu kommen.

Bewerberin überzeugt über Parteigrenzen hinweg

Heuer hatte für vergangenen Mittwoch Bender und einen zweiten, dem Vernehmen nach männlichen Bewerber eingeladen, sich den politischen Fraktionen vorzustellen. Dabei überzeugte die Hannoveranerin über Parteigrenzen hinweg. Dies, obwohl sie aus ihrer SPD-Mitgliedschaft keinen Hehl macht. Bis 2014, so ist in der jetzt veröffentlichten Beschlussdrucksache der Verwaltung zu lesen, war Bender Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im hannoverschen Rat.

Die damit aber sichtbare Mixtur an Erfahrungen habe am Ende den Ausschlag gegeben: Sie verfüge sowohl über die dokumentierte Fachkompetenz für die bislang von Gotzes-Karrasch betreuten Gebiete Kinder, Jugend, Schule, Kultur und Sport als auch über Führungskompetenz in größeren Verwaltungen und der damit verknüpften Kommunalpolitik. Auch aus Braunschweig hallt Bender nichts Negatives nach. Ende Oktober hatte sie ihre Anstellung als Fachbereichsleiterin Schule aus freien Stücken beendet. Das allein war in politischen Kreisen als „Überraschung“ wahrgenommen worden.

Eine der letzten offiziellen Amtshandlungen der Dezernentin: Monika Gotzes-Karrasch versenkt mit Bürgermeister Mirko Heuer (Zweiter von links) den Grundstein für die neue Veranstaltungssporthalle. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Lob aus der Politik für den Bürgermeister

Lob gibt es aus Langenhagens Politik auch für Heuer. Der Bürgermeister habe das Bewerbungsverfahren mit dem nötigen Fingerspitzengefühl vollzogen, heißt es. Insgesamt hatten sich 28 Personen auf die ausgeschriebene Stelle beworben. Sieben davon wählte die Verwaltung für eine zweite Runde aus. Von insgesamt letztlich fünf verbliebenen ernsthaften Bewerbungen durften sich zwei auf Einladung der Verwaltungsspitze der Politik vorstellen.

Wann genau Bender ihren Dienst im Rathaus antreten wird, ist noch nicht gänzlich geklärt. Dem Vernehmen nach läuft es auf Anfang Mai hinaus. Damit bliebe für die von Verwaltung und Politik nach längerer Debatte organisierte Amtsübergabe ein Monat Zeit. Langenhagen hatte bei der Kommunalaufsicht der Region eine kurzzeitige Erweiterung des Verwaltungsvorstandes auf vier Dezernenten beantragt und musste für die Genehmigung dafür eigens die Themenzuschnitte ändern. So wird Gotzes-Karrasch für die letzten Wochen ihrer Berufstätigkeit noch einmal Finanz- und Personalchefin im Rathaus.

Die Sitzung des Personalausschusses beginnt am Dienstag, 17. März, um 17.45 Uhr im Ratssaal. Der Rat kommt am Montag, 23. März, um 18 Uhr ebendort zusammen. Beide Sitzungen erlauben Fragen an Politik und Verwaltung zu Beginn und am Ende.

