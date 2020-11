Langenhagen

In den Tagen des Teil-Lockdowns im November rückt dieses Angebot wieder in den Fokus: die Nachbarschaftshilfe der Elia-Kirchengemeinde. Das Unterstützungsangebot hatten Ehrenamtliche der Gemeinde im März zum Beginn der Corona-Einschränkungen ins Leben gerufen.

„Wir haben uns das innerhalb der Gemeinde überlegt. Und nach einer Woche stand es auf den Beinen“, sagt Hans Köbberling, der wie auch Günter Oelkers zu den elf Ehrenamtlichen gehört, die sich um die Nachbarschaftshilfe kümmern. „Das Angebot steht Mitgliedern, aber auch Nicht-Mitgliedern der Kirchengemeinde offen. Da machen wir keinen Unterschied. Die Idee ist, einfach nur zu helfen“, sagt Oelkers.

Manch einer möchte einfach nur reden

Die Menschen, die die Unterstützung nutzen, kommen aus dem Gebiet Stadtmitte. Wer die Hilfe in Anspruch nimmt, kann sich Einkäufe erledigen und diese zu sich nach Hause bringen lassen. Gleiches gilt für Rezepte und Medikamente, die aus Arztpraxen beziehungsweise Apotheken abzuholen sind. Auch die Vermittlung seelsorgerischer Gespräche und das Nähen von Masken gehören zum Angebot.

Und wie sieht der Bedarf aktuell aus? „Die Unsicherheit ist nicht so groß wie im Frühjahr“, sagt Köbberling. Eine Nachfrage gebe es, aber nicht so extrem. Das sei zu Beginn der Pandemie noch anders gewesen, erinnert sich Oelkers. „Von März bis Juli hatten wir 30 Aufträge erhalten und erledigt. Ab dem Sommer ist die Nachfrage dann wieder abgeebbt.“ In den Hochzeiten des ersten Lockdowns kam es zudem vor, dass Nutzer des Angebots einfach nur mal reden wollten – weil sie sich einsam fühlten.

Genug Ehrenamtliche stehen bereit

Beiden ist eines wichtig: Ihr Hinweis auf die Nachbarschaftshilfe ist kein Aufruf, die ehrenamtliche Gruppe zu verstärken. „Wir sind von unserer Kapazität her gut aufgestellt“, sagt Oelkers – und er hofft natürlich, dass wenige Menschen die Dienste in Anspruch nehmen müssen. Ähnlich also wie der Airbag im Auto: Gut zu wissen, dass die Absicherung da ist – aber wenn nichts Schlimmes passiert, dann besteht auch kein Bedarf.

Die meisten Rückmeldungen über die Nachbarschaftshilfe betreffen aktuell die Gottesdienste. „Wir haben unser Angebot um ein zweites Bein erweitert. Seit Gottesdienste wieder möglich sind, können Sitzplätze reserviert werden“, sagt Köbberling und berichtet dabei von einer großen Nachfrage. Nach derzeitigen Vorgaben dürfen 50 Menschen in der Kirche anwesend sein, die Hälfte der Plätze können Besucher über die Nachbarschaftshilfe buchen. „In der Regel haben wir zwei bis 25 Anfragen“, sagt Oelkers.

Auch Jugendliche helfen mit

Wer die Nachbarschaftshilfe der Elia-Kirchengemeinde in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter Telefon (05 11) 77 95 38 72 melden und sein Anliegen auf den Anrufbeantworter sprechen. Der Rückruf erfolgt noch am selben Tag. Innerhalb der Kirchengemeinde wird anschließend der konkrete Bedarf in einer Whatsapp-Gruppe kommuniziert. Dabei sind auch viele Jugendliche, die dann beispielsweise Einkäufe erledigen. Weitere Informationen können Interessierte im Internet auf www.elia-kirchengemeinde.de und im nächsten Elia-Gemeindebrief finden.

Von Stephan Hartung