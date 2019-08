Langenhagen

Auf die Baustelle am Vorplatz des Bahnhofs Pferdemarkt rücken ab Donnerstag, 8. August, wieder die Arbeiter an. „Die Tätigkeiten hatten etwa drei Wochen lang pausiert, weil Baumaterialien aufgrund der Ferienzeit später als vereinbart geliefert werden konnten“, heißt es am Montag von Langenhagens Stadtsprecherin...