Nach Zeitungsbericht: Großzügiger Spender überweist 20.000 Euro für Engelbosteler Orgel

Engelbostel

Da war die Sekretärin der Martins-Kirchengemeinde in Engelbostel sehr überrascht, als sie nach einem Bericht in dieser Zeitung einen Blick auf den aktuellen Stand des Spendenkontos warf. Dieser war plötzlich rapide angestiegen. Grund: Ein Spender hat 20.000 Euro überwiesen, berichtet Pastor Rainer Müller-Jödicke. „So eine große Summe hat sie in ihrer immerhin 20-jährigen Dienstzeit nie auf unserem Spendenkonto gesehen.“ Damit rückt die notwendige und aufwendige Reinigung der Orgel in der Kirche ein großes Stück näher – ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Gemeinde.

Ein gebürtiger Engelbosteler habe ihn rund um den Weihnachtsmarkt am ersten Advent auf die Kontoverbindung der Gemeinde angesprochen, „weil er unsere Orgel so schön findet und dafür eine Einzelspende überweisen wolle“, sagt Müller-Jödicke. Der Spender hat sich dazu entschlossen, einen großen Beitrag für die Orgel zu leisten. Von wem das Geld stammt, verrät der Pastor nicht. Aber der Spender sei schon länger mit dem Musikinstrument verbunden. Nun habe der jüngste Bericht in dieser Zeitung wohl den Auslöser gegeben.

Reinigung der Engelbosteler Orgel kostet 100.000 Euro

Der fünfstellige Betrag fließt – ebenso wie sämtliche Einnahmen aus dem diesjährigen Weihnachtsmarkt – in die Reinigung der Orgel aus dem 17. Jahrhundert. Doch das ist nicht ganz billig: 100.000 Euro kostet der sogenannte Ausputz. Zudem gebe es noch notwendige Reparaturarbeiten, berichtet der Pastor.

Die Kirchengemeinde hofft auf Zuschüsse der Landeskirche und des Kirchenkreises von insgesamt 40.000 Euro. Dann müsste die Gemeinde selbst circa 60.000 Euro aufbringen. In den vergangenen Wochen sei bereits so viel Geld gespendet worden, dass „wir nun deutlich mehr als die Hälfte des Gemeindeanteiles finanziert haben“, sagt Müller-Jödicke erfreut. Der Rest sei auch noch zu schaffen. „Da mache ich mir gar keine Sorgen.“

Termin für Reinigung der Orgel steht noch nicht fest

Das Musikinstrument hatte der Meister Adolf Compenius zunächst für die Aegidienkirche in Hannover gebaut. Seit circa 150 Jahren steht die Orgel aber schon in Engelbostel. Einen Termin für die Reinigung gibt es noch nicht. Die Orgelbauer hätten lange Wartezeiten. Zudem müsste zunächst sichergestellt werden, dass das Raumklima in der Kirche stimme, sagte Müller-Jödicke am Wochenende. In dem Instrument gebe es Schimmel. Im nächsten Jahr soll es deshalb zunächst Gespräche mit Ingenieuren über den Einbau von Belüftungsanlagen geben. Danach sei die Orgel dran. „Wenn alles gut läuft, sind wir in vier, fünf Jahren fertig“, hofft Müller-Jödicke.

Von Julia Gödde-Polley