Schulenburg

Die Polizei Langenhagen sucht einen Unbekannten, der mit seinem Fahrzeug ein anderes, an der Schulenburger Mühle ordnungsgemäß geparktes Auto demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Täter seine Fahrt fort. Ein Sprecher des Langenhagener Polizeikommissariats schränkt den Unfallzeitraum in Schulenburg zwischen Donnerstag etwa 18.40 Uhr und Freitag gegen 8.45 Uhr ein. An dem am Straßenrand abgestellten Mazda entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke