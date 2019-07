Langenhagen

Die Hitze macht scheinbar auch den Bäumen am Silbersee zu schaffen: Am Mittwochnachmittag ist von einer Pappel ein etwa zwei Meter langer Ast abgebrochen, obwohl der Baum offenbar gesund ist. Die Stadt hat nun einen kleinen Abschnitt zwischen der Strand-Alm und dem DLRG-Turm bis auf Weiteres gesperrt. Eine Gartenbaufirma wird in den nächsten Tagen die dortigen Bäume untersuchen und gegebenenfalls weitere Äste vorsorglich entfernen. Der sogenannte Grünastbruch tritt, wie Stadtsprecherin Juliane Stahl übermittelt, vor allem an sehr heißen, windstillen Tagen auf. Meist lasse bei Erwärmung die Elastizität der Astoberfläche nach. Betroffen seien vor allem Weichholzarten. Durch die herabfallenden Ästesei niemand verletzt worden, so Stahl. Sobald die Arbeiten an den Bäumen beendet sind, sei der Strandabschnitt wieder nutzbar.

Von Rebekka Neander