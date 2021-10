Schulenburg

Seit 1981 hat sich Dietmar Grundey in der Kommunalpolitik in Langenhagens Ortsteil Schulenburg engagiert – die vergangenen 15 Jahre als Ortsbürgermeister. Dabei getragen von einer absoluten Mehrheit seiner CDU. Doch nun ist am 1. November Schluss. „Irgendwann reicht es dann auch einmal“, sagt der heute 70-Jährige, der erst vor Kurzem Geburtstag feiern konnte.

Denn diese nunmehr 40 Jahre hätten nicht nur Kraft gekostet, sondern vornehmlich auch viel Zeit. Grundey ist nach eigenen Angaben in allen zwölf Vereinen und Verbänden die Schulenburg Mitglied, teilweise reicht das Engagement bei einigen Institutionen bis ins Nachbardorf Engelbostel. Nicht qua Amtes ist er dabei, sondern aus Überzeugung, wie er im Gespräch dieser Zeitung sagt. So sei er seinerzeit auch das erste männliche Mitglied im DRK gewesen, berichtet er rückblickend.

Grußworte werden vielfach gern gehört

Doch diese vielfache Präsenz hat auch Konsequenzen. So würde er zunächst erst in der Weihnachtszeit zu den Feiern und dann auch wieder gleich Anfang des Jahres zu sämtlichen Hauptversammlung eingeladen. Mehr noch: Von ihm als Bürgermeister seien dann auch immer Ansprachen und Grußworte willkommen gewesen, sagt der Christdemokrat mit einem Augenzwinkern. Das habe er aber stets gern gemacht, sagt Grundey.

Doch nicht nur für politische Sitzungen sowie Jahresversammlungen der Vereine und Verbände hat Grundey viel Zeit geopfert. Die runden Geburtstage ab 80 Jahren sowie die Ehejubiläen haben ihn durchaus in Anspruch genommen. „Etwa 40 Geburtstage sowie bis zu 30 goldene und diamantene Hochzeiten sind im Jahr da zusammengekommen“, rechnet der Noch-Ortsbürgermeister vor. „Und ich war überall gerne gesehen“, sagt er verschmitzt. Bei offiziellen Feiern war dann auch immer seine Frau Rita gefordert. So oder so: Stets sei die ganze Familie bei diesem kommunalpolitischen Ehrenamt immer irgendwie involviert gewesen – hätte dann auf ihn als Ehemann, Vater und Opa verzichten müssen.

Begegnung mit Menschen steht im Vordergrund

Und was bleibt aus der Zeit? „Die Begegnung mit Menschen“, sagt der Schulenburger bestimmt, der im Rückblick auch seine Erfolge nicht verschweigen möchte. So ist das Dorf in den vergangenen Jahren zwischen 2017 und jetzt kräftig gewachsen. Nach dem Burgwedeler Ortsteil Oldhorst und Obershagen in Uetze rangiert Schulenburg auf Rang drei in der jüngst veröffentlichten Statistik der Region Hannover. Die Bevölkerungszahl stieg immerhin in diesen vier Jahren um 16,1 Prozent von einst 2000 auf nunmehr 2322 Menschen im Ort.

Baugebiet Dorfstraße zieht viele neue Bewohner an

Eine Erklärung hat Grundey natürlich auch dafür. Es ließe sich seinen Angaben nach im Dorf gut leben, trotz Autobahn und hoher Verkehrsbelastung, meint er. Schließlich sei die Infrastruktur und die Nähe zu Hannover gegeben. Und seine Partei habe letztlich dafür gesorgt, dass das Baugebiet „Dorfstraße“ entwickelt worden ist. „Dort leben heute gut 400 Menschen“, sagt Grundey. In das eigene Lob schließt er ausdrücklich auch seine Vorgängerin im Ortsbürgermeister-Amt Christa Röder mit ein. Er spricht dabei von teils zähen Verhandlungen mit der Politik und Verwaltung in Langenhagen, die aber letztlich zum Erfolg geführt hatten.

Das Baugebiet Dorfstraße hat in Schulenburg zu einem Wachstum der Bevölkerung geführt. Quelle: Sven Warnecke

Diese und andere Erfahrungen hatten seinerzeit dazu geführt, das sich Grundey schließlich auch in den Langenhagener Rat wählen ließ. „Ich wollte näher an den Informationen sein, die das Dorf betreffen“, sagt der Schulenburger.

Allerdings hat es auch Niederlagen gegeben, die er in seiner Bilanz nicht verschweigen möchte. So sei der CDU-dominierte Ortsrat seinerzeit für den Bau der Begegnungsstätte am Amtsweg bei der nächsten Wahl seine Partei abgestraft worden und verlor die Mehrheit. Alles längst Geschichte, meint Grundey heute. Als „heftigen Einschnitt“ bezeichnet er aber den Verlust von Schulenburg-Nord. Dort hatte es einst immerhin gut 130 Bewohner gegeben, bevor der Flughafen für die eigene Erweiterung dort Grundstück für Grundstück gekauft hatte. „Die kannte ich alle persönlich“, sagt der Ortsbürgermeister, der nun die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger und Parteifreund Lutz Döpke übergeben wird.

Ab sofort stehen Familie und Landwirtschaft im Vordergrund

Die biologisch gehaltenen Limousin-Rinder sind der ganze Stolz von Dietmar Grundey. Quelle: Sven Warnecke

Doch was macht der nunmehr ehemalige Ortsbürgermeister Schulenburgs mit der neu gewonnenen Freizeit? „Ach wissen Sie, ich habe immer etwas zu tun“, sagt der einst selbstständige Elektromeister dem neugierigen Journalisten. Denn seit vielen Jahren ist er Landwirt im Nebenerwerb. Mehr als 33 Hektar Land gehören der Familie sowohl in Langenhagen wie auch in der Wedemark. Das hat er inzwischen alles an seinen Sohn zur Bewirtschaftung übergeben.

Doch seine Hilfe ist immer noch gefragt. Wenn es etwa um das Umtreiben der Limousin-Rinder von einer Weide auf die andere in Brelingen geht. Dann ist Dietmar Grundey dabei – hautnah. Denn die Mutterkuh-Herde kennt er nur zu gut, genau wie den Zuchtbullen Anton. Diesen Namen kann er sich besonders gut merken. „Unsere Bullen heißen immer Anton“, sagt er und lacht. Jeden Morgen führt ihn der Weg um 8 Uhr zu seinen Tieren. Darunter sind auch aber auch Kaninchen, Vögel oder etwa Brillenschafe.

Zum Schutz seiner Mutterkühe und Kälber sowie der Brillenschafe sind die Weideflächen in Schadehop „wolfssicher“ eingezäunt. Quelle: Sven Warnecke

Und sonst so? Na klar, die Familie steht künftig stärker im Vordergrund, speziell auch die beiden Enkel. Doch auch der Jagd, ob nun auf den gepachteten Flächen in Schulenburg, Godshorn oder Brelingen-Schadehop, will Grundey künftig wieder mehr Zeit widmen. Und seinem heimlichen Hobby will er wieder stärker frönen: Der Besuch von Flohmärkten – so es die Corona-Zahlen zulassen. „Da gehe ich für mein Leben gerne hin.“ Allerdings nicht nur zum Stöbern, sondern auch, um zu Kaufen. „Ich kaufe alles, was mir gefällt – zum Ärger meiner Frau“, erzählt er lachend und verweist auf einen mehr als vollen Keller.

Von Sven Warnecke