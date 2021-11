Godshorn

Das Musiker-Duo „Tenöre4you“ ist in Langenhagens Ortsteil Godshorn nicht unbekannt. Toni Di Napoli und Pietro Pato gaben bereits im Februar letzten Jahres ein Konzert. Dabei begeisterten sie die Besucher mit ihrer Klassik- und Popmusik derart, dass der Kulturring Godshorn die beiden Sänger direkt für ein Weihnachtskonzert im gleichen Jahr buchte, das jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Dieses Jahr soll das Weihnachtskonzert am Freitag, 17. Dezember, nachgeholt werden. Dazu treten „Tenöre4you“ ab 18 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten, Alt-Godshorn 61, auf. 

Die „Tenöre4you“ präsentieren in diesem Konzert Lieder in einer Pop-Klassik-Mischung mit erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil, gepaart mit einer elitären Lichtshow, heißt es vom veranstaltenden Kulturring. Die Musiker standen bereits auf großen Bühnen, gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel und dem Filmorchester Babelsberg. Zahlreiche Showauftritte machten den Namen „Tenöre4you“ deutschlandweit bekannt. Seit mehr als zehn Jahren entwickelt und präsentiert das Duo seine Gala-Konzerte in ganz Deutschland und benachbartem Ausland.

Für das Weihnachtskonzert gilt die 2-G-Regelung. Der Einlass beginnt um 17 Uhr und ist nur mit entsprechendem Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich. Interessierte können Karten zum Preis von 20 Euro beim Kulturring Godshorn ausschließlich unter www.kulturring-godshorn.de im Internet erwerben.

Von Fiona Lechner