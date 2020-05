Langenhagen

An allen Feiertagen bleiben die Müllfahrzeuge von Aha und Remondis in den Garagen – so auch an Christi Himmelfahrt. Deshalb verschiebt sich am Donnerstag, 21. Mai, die Abfallabfuhr. In Langenhagen sind die Ortsteile Engelbostel, Godshorn und Schulenburg betroffen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha holt die Donnerstagstour am Freitag, 22. Mai, vollständig nach und nimmt Rest- und Bioabfälle sowie Altpapier mit. Die Müllwerker sind deshalb auch am Sonnabend, 23. Mai, unterwegs und holen die Freitagstour ab.

Gleiches gilt für die Fahrzeuge von Remondis. Das Unternehmen ist in der Region für die Abfuhr der gelben Säcke zuständig. Remondis bittet darum, die Beutel am Abholtag bis um 7 Uhr an den Straßenrand zu legen.

Aha weißt zudem darauf hin, dass an Himmelfahrt auch alle Deponien und Wertstoffhöfe geschlossen bleiben.

Von Julia Gödde-Polley