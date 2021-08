Langenhagen

Die Armbrust muss richtig angefasst werden, der Bolzen richtig sitzen. Dann drückt Milana ab. Die Sechsjährige verpasst zwar mit dem kleinen Plastikpfeil mit Saugnapf an der Spitze knapp das Ziel – hat aber trotzdem Spaß und winkt ihren Eltern zu. „Wenn du noch ein bisschen übst, wirst du bestimmt noch ein Profi“, sagt Roland Reinke, der dem Mädchen an seinem Stand vorab noch die Kurzeinweisung gegeben hatte. Das Armbrustschießen ist nur eins von vielen Angeboten auf dem Mittelaltermarkt.

Eine solche Veranstaltung ist eine Premiere für Langenhagen. Das Gelände zwischen Stadtbahnhof und Markthalle könnte zentraler nicht liegen. An rund 20 Ständen gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Interessierte können Schmuck, Handwerkskunst oder mittelalterliche Kleidung kaufen. Für Essen und Trinken gibt es ein breites Angebot von Flammkuchen bis Spanferkel, bei den Getränken reicht die bunte Auswahl bis hin zu Met und Kirschbier.

Löffel schnitzen „ohne Öl und Strom“

Zu den Künstlern gehört auch Robert Schmidt, der Löffel aus Holz schnitzt. „Und das alles ohne Öl und Strom“, sagt Schmidt und lacht. „Das ist mein Standardsatz. Ich will damit sagen, dass ich das alles von Hand und ohne die Hilfe von Maschinen mache.“ Auch an den Ständen für Essen und Trinken ist die Stimmung gut. „Ich bin schon seit 25 Jahren in der Mittelalter-Szene aktiv“, sagt Faxe, den alle nur unter diesem Namen kennen und der mit seinem langen Bart, den Tätowierungen und großen Ohrringen wie gemalt für einen Mittelalter-Markt erscheint. „Wir kennen uns untereinander und freuen uns, nun mal in Langenhagen zu sein.“

Auch das gab es: Ralph Beilstein zeigt sich als "Pantomie Norbertin" auf dem Mittelaltermarkt in Langenhagen. Quelle: Stephan Hartung

Was zwischendurch ein wenig auf die Stimmung trübt: Immer wieder ziehen dunkle Wolken über das Stadtzentrum und entleeren sich mit teils starken Niederschlägen. Doch anders als beim Stadtfest, das nach zwei Jahren Pause nun 2022 wie immer am dritten Juli-Wochenende stattfinden soll, ist der Platz dann nicht sofort wie leergefegt. Die Besucher sind hart im Nehmen, bleiben auf dem Gelände und suchen Regenschutz in den Pavillons oder unter den Dächern der Stände. Und sobald wieder die Sonne scheint, bildet sich wieder eine Schlange am Eingang von neuen Besuchern.

Mittelalter-Fans reisen extra an

Auffällig: Viele Menschen auf dem Gelände scheinen Mittelalter-Fans zu sein und kleiden sich entsprechend – wie ein Paar aus Bad Bevensen, das sich „Die Apokalyptische Reiterin Krieg“ und der „Hauptmann ihrer Leibgarde“ nennt. „Wir fahren zu vielen solchen Märkten, wollen das Mittelalter-Brauchtum fördern“, sagt die Kriegerin. Der Hauptmann ergänzt: „Das Ambiente hier auf diesem Platz ist sehr schön.“

Veranstalter Michael Grimm hört solche Rückmeldungen gern, ist auch sonst der Meinung, „dass der Markt gut angenommen wird – auch wenn das Wetter natürlich eine Katastrophe ist und viele Besucher kostet“. So sei eigentlich geplant gewesen, auf der Mitte des Geländes einen Kampf zwischen zwei Heeren zu simulieren. Ein Wegrutschen auf dem nassen Rasen hätte aber zu Verletzungen führen können – daher die Absage dieses Programmpunkts.

Zur Galerie Zwischen Markthalle und Stadtbahnhof bietet ein Mittelaltermarkt für drei Tage ein buntes Programm.

Den Mittelmarkt, der am Sonntag noch von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat, möchte Grimm im nächsten Jahr wiederholen. „Für die Premiere war das gut, in Langenhagen klappt sowieso immer alles prima.“ Eine Idee zur Verbesserung hat er aber bereits. „Ideal wäre parallel ein verkaufsoffener Sonntag im CCL, dazu einen Antikmarkt, den wir dann auf dem Marktplatz ausrichten.“

Von Stephan Hartung