Als eine elfjährige Schülerin einen großen Schluck aus ihrer Trinkflasche nimmt, bemerkt sie noch: Das ist nicht ihr Mineralwasser. Sie spuckt die Flüssigkeit aus, dann stellt sich heraus: Offenbar hatten ihr Mitschüler an der IGS Süd in Langenhagen unbemerkt Desinfektionsmittel in die Flasche gemischt. Das Mädchen kam ins Krankenhaus.