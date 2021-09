Kaltenweide

Am Ende der Pfeifengrasstraße gibt es einen Mitmachgarten. Der entstand 2017 aus einem Projekt für Flüchtlinge, die in der Unterkunft am Anfang der Straße wohnten. Bis auf zwei Familien sind alle fortgezogen. Das Gärtnerteam um Florian Windeck vom Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) hat seither neue Ehrenamtliche dazugewonnen und entwickelt sich genauso vielfältig wie das rund ein Hektar große Gelände.

Beim Regionsentdeckertag am Sonntag stellten Windeck, Peter Sonne, Daniel Görtler, Edyta Pawlak-Graßmann und Beate Las das Projekt vor. Besucher konnten mit den Akteuren reden, doch auf dem Areal gab es auch jede Menge zu gucken, zu riechen und zu schmecken. Die beiden Frauen arbeiten in der Oliven-Apotheke. Pflanzenkunde ist ihr Steckenpferd, die Kräuterspirale das erste Gartenprojekt, das sie initiierten.

Beate Las von der Oliven-Apotheke hat eine Lavendel-Sitzecke eingerichtet. Die ätherischen Öle der Pflanze lassen sich vielfältig nutzen. Quelle: Patricia Chadde

Um Kindern die Natur im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen, stellten Las und Pawlak-Graßmann Schälchen mit duftenden Kräutern und wohlschmeckenden Früchten auf. „Das riecht wie Pizza“, sagte ein junger Besucher. „Stimmt“, antwortete Las. „Du hast gerade Thymian probiert. Dieses Gewürz wird in der mediterranen Küche gern eingesetzt.“ In diesem Gartenjahr gedeihe auch Fenchel besonders gut, ergänzte Pawlak-Graßmann. In einem Mörser durften Interessierte die Fenchelsamen klein stoßen und an ihnen schnuppern.

Würzige Kräuter und duftender Lavendel gedeihen im Garten

Im Mitmachgarten gibt es neben Beerenhecken, Blumen, Kräutern und Gemüse außerdem eine betörend duftende Lavendelecke. Auch der langer Streifen mit bunt blühenden Sommerblumen ist eine kleine Augenweide. „Manche Blüte, zum Beispiel die Sonnenblume, liefert auch reichlich Vogelfutter“, erklärte Windeck. Lässt man die Pflanzenstängel stehen, können Insekten darin überwintern.

Das Kartoffelfeld ist schon abgeerntet, dafür sind die Hochbeete noch gut bestückt. Schnecken schaffen es nicht zu den bunten Beeten, Möhren und Radieschen. Nur die Burgdorfer Blaubeersträucher fühlen sich dort nicht zu Hause und werfen ihre Blätter ab.

Die Gruppe Bürger für Kaltenweide hat in ihren Mitmachgarten an der Pfeifengrasstraße eingeladen. Quelle: Patricia Chadde

Imker erntet in diesem Jahr 36 Kilo Honig

Das findet Görtler zwar schade, aber nicht schlimm. „Wir sammeln Erfahrungen“, sagte er. Zum Beispiel mit Bienen. Fünf Kästen gehören inzwischen zum Mitmachgarten, und der Imker konnte in diesem Sommer erstaunliche 36 Kilogramm Honig ernten. Das gute Ergebnis ist auch der Blühwiese zu verdanken. „Mancher denkt vielleicht, das ist eine unordentliche Ecke“, sagte Sonne. Doch die Aufteilung des Gartens sei ganz bewusst so gewählt.

Derzeit bewirtschaften die Ehrenamtlichen etwa 5000 Quadratmeter, die ihnen die Stadt zur Verfügung stellt. Sie hoffen auf Hort- und Schulkinder, denen sie bald wieder die magische Welt der Pflanzen näher bringen können. „Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht“, sagte Windeck zum Abschied zu einer Besuchergruppe. Das große Interesse habe ihn sehr gefreut.

Von Patricia Chadde