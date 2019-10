Noch immer arbeitet die Üstra an den Stadtbahngleisen der Linie 1 auf der Vahrenwalder Straße. Deshalb muss die Strecke von Donnerstag, 31. Oktober bis Sonntag, 3. November, erneut zwischen den Haltestellen Kabelkamp in Hannover und dem Endpunkt in Langenhagen gesperrt werden.