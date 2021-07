Endlich läuft es wieder: Mit Musik und Comedy unterhält die Mimuse in Langenhagen nach drei Auftaktveranstaltungen in Wiesenau ihre Gäste demnächst im Rathaus-Innenhof.

Mimuse-Programmchefin Inga Herrmann und der technische Leiter Daniel Karatas sind von den Veranstaltungen am Jugendtreff in Wiesenau begeistert. Im Rathausinnenhof in Langenhagen geht es weiter. Quelle: Ursula Kallenbach