Minister Thümler würdigt die Arbeit der Volkshochschule

Von A wie „Alltagsaufgaben am PC problemlos meistern“ über P wie „Pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen“ bis Z wie „Zeichnen“: Mehr als 400 Kurse bietet die Volkshochschule Langenhagen im Semester an, die am Donnerstag, 19. September, ihr 70-jähriges Bestehen mit einem Festakt im daunstärs feiert. Beim Start am 1. Juli 1949 indes fiel das Angebot deutlich geringer, aber nicht weniger spannend aus, wie Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, in seiner Ansprache betonte.

Seinerzeit habe die Bildungseinrichtung einen Fokus darauf gelegt, Menschen einen Schulabschluss zu ermöglichen. „Damit nicht eine ganze Generation verloren geht“, sagte er. Damit habe die Volkshochschule einerseits an den gesellschaftlichen Notwendigkeiten der Entwicklung einer offenen und modernen Gesellschaft und der notwendigen „Demokratie-Erziehung“ angeknüpft. Andererseits sei sie am Puls der Zeit gewesen, wenn es um die Themen ging, die die Menschen in ihrem Alltag tatsächlich bewegten.

Beim Festakt im daunstärs sind Bürgermeister Mirko Heuer (von links), VHS-Leiterin Annette von Stieglitz, Björn Thümler und Landtagsabgeordneter Rainer Fredermann. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Erste Kurse beschäftigen sich mit Demokratie und Diktatur

Sie lernten vorwiegend abends und überwiegend in den Räumen der Brinker Schule und absolvierten unter anderem für eine Gebühr von 3 D-Mark den Kurs Rechnen des täglichen Lebens oder besuchten einen „praktischen Kursus“ Nähen und Malen. In der „gesellschaftspolitischen Arbeitsgemeinschaft“ ging es um „Demokratie und Diktatur“ und in der „Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaft“ heißt es im Programmheft von 1949: „Im naturwissenschaftlich-technischen Zeitalter wird es immer notwendiger, auch als Laie zu verfolgen, wo die Erkenntnis fortschreitet. Wir wollen darstellen, welche Ergebnisse sich bei der Atomforschung herausgestellt haben. Unsere Arbeit soll uns helfen, die Berichte großer Zeitungen besser zu verstehen.“

Und auch wenn sich die Themen, die Besucher, die Kurse geändert hätten, damals wie heute gebe es charakteristische Merkmale einer VHS. Dazu gehöre die kommunale Verankerung, die Förderung durch die Länder, die Orientierung am Gemeinwohl, Vielfalt der Programme, Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung sowie Offenheit für neue Trends und Strömungen in der Bildung. Mit Stolz könne die VHS Langenhagen sagen, dass sie mit ihren Kursen nach wie vor die wichtigen gesellschaftlichen Themen anspreche, betonte der Minister und hob zugleich die Bedeutung des lebenslangen Lernens in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung hervor.

Bürgermeister Heuer bekennt sich zur Volkshochschule

Als ein „Fan der Volkshochschule“ bekannte sich Bürgermeister Mirko Heuer, der unter den rund 70 Gästen auch die Ehrenbürger Waltraud Krückeberg und Ernst Müller begrüßte. „Vor 70 Jahren gegründet, ist die Volkshochschule Langenhagen heute die zentrale außerschulische Bildungseinrichtung in unserer Stadt“, sagte er. Die VHS und die Stadtbibliothek, die ebenfalls vor 70 Jahren gegründet wurde, „stehen für den geistigen Wiederaufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg“. Volkshochschulen „sind heute so wichtig wie vor 70 Jahren“. Seit 1970 hat die VHS in Langenhagen einen hauptamtlichen Leiter. Seit 2003 steht Annette von Stieglitz an der Spitze der Einrichtung. Die VHS sei „stets hellwach“. Dies habe sich besonders im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise bemerkbar gemacht.

Sorge über geplante Mehrwertsteuer auf Gebühren

In das Lob über die vergangene Arbeit indes mischt sich auch Sorge über neue Herausforderungen wie die von der Bundesregierung angeschobene Debatte über die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf Kurse. „Das hätte für uns gravierende Auswirkungen“, sagte VHS-Leiterin Annette von Stieglitz. Eine Preissteigerung bei den Kursen wirke sich negativ aus. „Bei uns zielt es im Grunde genommen ins Herz dessen, was wir tun“. Die Volkshochschulen seien ein Anbieter für Weiterbildung im umfassenden Sinne – nicht nur für berufliche Weiterbildung. Die Grenzen seien fließend. „Die Leute, die zu uns kommen, wollen ja was bewegen“, sagte von Stieglitz. Sie wollen sich selbst entwickeln und das gewonnene Wissen in Engagement verwerten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier und Julia Gödde-Polley