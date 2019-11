Michael Schuster bleibt stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Godshorn

Godshorn

Michael Schuster steht als stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Godshorn für weitere sechs Jahre zur Verfügung. Der Vertreter von Feuerwehrchef Karsten Habermann geht damit ab sofort in seine zweite Amtszeit.

Die Ernennungsurkunde wurde dem 40 Jahre alten Brandmeister nun von Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer in einer kleinen Feierstunde überreicht – und ihm dabei auch der Amtseid abgenommen. Schuster wurde im Jahr 2013 erstmals zum stellvertretenden Ortsbrandmeister ernannt. In der Mitgliederversammlung schlugen die Godshorner Feuerwehrleute ihn erneut für diese Funktion vor. Der Stadt der Stadt folgte dem Vorschlag im September.

Schuster ist mit zehn Jahren in die Feuerwehr eingetreten

Schuster ist bereits seit seinem zehnten Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv. Seit 2002 ist er in der Ausbildung in der Stadtfeuerwehr tätig –seit einigen Jahren ebenfalls auf Regionsebene und an der niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz. Von 2008 bis 2013 war er zunächst Gruppenführer in Godshorn und rückte dann als Vertreter des Ortsbrandmeisters auf.

