Menschen halten sich vielfach an Corona-Beschränkungen

Für Dennis Dolz vom Ordnungsdienst der Stadt Langenhagen stehen nach dem langen Osterwochenende zwei Dinge fest. Zum Einen hat sich der Großteil der Menschen an die wegen der Corona-Pandemie angeordneten Beschränkungen gehalten. Und andererseits hat seinen Angaben zufolge die Zusammenarbeit und Koordination mit der Polizei in Langenhagen prima geklappt.

Im Laufe des Wochenendes fertigten Dolz und seine Kollegen lediglich zwölf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Anordnung. Zumeist handelte es sich um nicht eingehaltene Mindestabstände zwischen den Menschen oder Gruppen mit mehr als zwei Personen, berichtete er auf Anfrage am Montag. In 25 Fällen blieb es bei mündlichen Verwarnungen. Bei Verstoß gegen den Mindestabstand werden laut Bußgeldkatalog 150 Euro fällig, bei Gruppen wird es gleich zwischen 200 und 400 Euro pro Person teuer.

Angesichts des schönen Wetters erwies sich einmal mehr der Silbersee in Langenhagen als Magnet. Dolz berichtet von Tausenden Menschen, die es an Karfreitag, am Sonnabend und Ostersonntag bei milden Temperaturen in die Natur zog. Das relativ kühle und windige Wetter am Montag ließ die Besucher indes vielfach fernbleiben. Doch in der Folge sei leider auch jede Menge Müll liegengeblieben. Und das, obwohl auch Picknicken mit der Familie per Corona-Anordnung aktuell verboten sei, berichtet der Stadtangestellte.

Nach Meinung der Stadt ein Unding: Die Menschen stellen ihren Müll neben die bereits vollen Abfallbehälter. Quelle: Sven Warnecke

Die Müllberge lösen auch bei Ralph Gureck, Leiter der Langenhagener Abteilung für Marketing und Kommunikation, Unverständnis aus. „Das ist unter aller Kanone“, sagt er am Montag bei einem Rundgang am Silbersee. Grundsätzlich könnten doch die Leute nach dem Verzehr die Verpackungsreste wieder mitnehmen, meint er. Als „Unding“ bezeichnet er das Verhalten der Ausflügler, ihren Abfall neben bereits volle Mülleimer zu stellen.

Das bestätigt auch Dennis Dolz. Angesichts der Menschenmengen waren die Mülleimer am Silbersee rasch komplett voll gewesen. So schnell könnten seine Kollegen von der Stadtentwässerung und dem Betriebshof die Behälter gar nicht leeren.

Für Dolz und seine Kollegen ist das Wochenende relativ entspannt verlaufen. Beim Einschreiten hätten sie größtenteils verständnisvolle Reaktionen erlebt. „Bis auf ein paar beratungsresistente Leute, die gibt es immer“, bilanziert er. Vielfach hätten sich die Beschränkungen auch noch nicht bei allen herumgesprochen. Wie zum Beweis fragt ihn am Ostermontag während des Gesprächs mit dieser Zeitung eine junge Mutter, ob es denn erlaubt wäre, mit den Kindern am Silbersee zu picknicken. Das sei derzeit nicht statthaft, beschied ihr Dolz. Doch statt ungehaltener Reaktionen bedankt sich die Frau vielmehr und zieht mit ihrer Kinderschar wieder von dannen.

Die Menschen halten sich vielfach an die Corona-Beschränkungen und wahren Abstand. Quelle: Sven Warnecke

IKEP-Gelände in Kaltenweide ist ein Hotspot

Neben dem Silbersee registriert die Stadt auch viele Verstöße auf dem ohnehin gesperrten Interkulturellen Erlebnispark in Kaltenweide – kurz IKEP. Dort erwischte der Ordnungsdienst zum wiederholten Mal an Ostern Jugendliche, die sich auf der Fläche zum Sport trafen. Die Folge waren neben Verwarnungen auch einige Anzeigen.

Auch im Brinker Park waren in den vergangenen Tagen sowie am Krähenwinkler Waldsee und am Südsee in Schulenburg viele Sonnenhungrige unterwegs. „Aber der Großteil der Menschen hält sich an die Beschränkungen“, weiß Dolz von den Plätzen zu berichten. Gleiches gelte für den Eichenpark in Langenhagen.

Neben der Überwachung auf Einhaltung der Corona-Regeln beschäftigt den städtischen Ordnungsdienst derzeit verstärkt die Leinenpflicht der Hunde. Was in städtischen Grünanlagen ganzjährig vorgeschrieben ist, gelte aktuell in der sogenannten Brut- und Setzzeit seit dem 1. April überall – bis auf die ausgewiesenen Hundeauslaufflächen. Während der Osterfeiertage fertigten die städtischen Mitarbeiter gleich zwei Anzeigen. In etlichen Fällen beließen Dolz und Kollegen es bei Ermahnungen. Eine von ihm vielfach gehörte Ausrede der Hundebesitzer sei Unkenntnis gewesen, berichtet er aus den Gesprächen.

