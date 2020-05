Stadt lässt Masken für den guten Zweck nähen

Langenhagen

Die Nähmaschinen rattern leise, die Scheren gleiten sanft durch den Stoff. Schnitt um Schnitt, Naht um Naht entsteht ein wertvolles Gut: Behelfsmasken aus Stoff. Spätestens seit der bundesweit geltenden Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen ist die Nachfrage nach Masken zum Schutz vor dem Coronavirus hoch. Auch die Langenhagener Johanniter sind in die Produktion der Behelfsmasken eingestiegen. Stundenweise nähen die Ehrenamtlichen um Kleiderkammer-Koordinatorin Jennifer Rihm den Schutz.

Masken für den guten Zweck

Wegen der Corona-Pandemie ist die Kleiderkammer bis auf Weiteres geschlossen. Die Freiwilligen wollen dennoch etwas tun und haben jetzt die schon länger geplante Nähwerkstatt in Betrieb genommen. Aktuell beschränken sich die Frauen auf das Nähen der Behelfsmasken für den guten Zweck. Später sollen gespendete Textilien ausgebessert und andere kleine Dinge genäht werden. Aber das ist Zukunftsmusik. Zurzeit liegt der Blick vor allem auf der Sicherheit der ehrenamtlichen Helfer: Die Abstandsregeln werden streng eingehalten, die Nähzeit ist begrenzt. Außerdem ist Handdesinfektion vorhanden.

Anzeige

Stoffe und Nähmaterialien bekamen die Helfer gespendet, teilweise haben die Frauen auch eigene Materialien eingesetzt und vernäht. Die Masken werden zunächst der eigenen Belegschaft zugute kommen. Später sollen sie auch Pflegeheimen und Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden. Wer die Ehrenamtlichen unterstützen möchte, kann Gummiband spenden, das wird derzeit in der Einrichtung, Am Pferdemarkt 84, in Langenhagen, Telefon (0511) 9723872, benötigt.

Weitere NP+ Artikel

Schutzmasken mit dem Langenhagener Löwen

Auch die Stadt Langenhagen lässt derzeit Masken nähen. Dafür hat die Kommune Lizenzen für ihr Logo, den Langenhagener Löwen, zur gewerblichen Produktion vergeben. Von jeder verkauften Maske mit städtischem Logo geht ein Euro an den Fonds Langenhagener helfen Langenhagenern. „Mit dieser Aktion möchten wir in schwierigen Zeiten ein Zeichen setzen und bedürftige Menschen aus Langenhagen unterstützen, die unverschuldet in Notlage geraden sind“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer.

Die Stadt bittet alle gewerblichen Hersteller von Mund-Nasen-Bedeckungen, die das Logo der Stadt Langenhagen nutzen möchten, eine E-Mail an kommunikation@langenhagen.de zu schreiben. Sie erhalten nach Prüfung den Entwurf eines Lizenzvertrages und eine Datei mit dem Logo. Auf www.langenhagen.de/einanderhelfen informiert die Stadt, bei welchem Anbieter die Masken erworben werden können. „Und natürlich werden wir auch berichten, wie viel Geld auf diesem Weg zusammengekommen ist“, ergänzt Heuer.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung und Sven Warnecke