Trotz der Corona-Pandemie setzt die Martinskirchengemeinde in Langenhagen-Engelbostel auf Präsenzgottesdienste zu Ostern.

Unter dem Kruzifix der Martinskirchengemeinde finden auch in diesem Jahr in der Karwoche und an Ostern Gottesdienste statt. Quelle: Rainer Müller-Jödicke