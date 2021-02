Engelbostel/Schulenburg

Die Martinskirchengemeinde beginnt mit einer neuen Andachtsreihe: Das Predigtteam gestaltet sieben Passionsandachten per Video mit Gesang, Bibellesung und Gebet. Das Motto lautet: „Aus dem Wohnzimmer in die Wohnzimmer“.

Den Auftakt macht am Freitag, 26. Februar, ab 17 Uhr Vikar Hendrik Hundertmark. Er hat in seinen vier Wänden eine Andacht aufgezeichnet, die alle auf ihren eigenen Sofas per Smartphone, Computer oder Tablet anschauen und mitfeiern können. „Als ich dabei meinen Elefanten in meinem Wohnzimmer sah, wusste ich, dass der unbedingt mitmachen muss“, sagte der Vikar.

Bis Karfreitag werden auch die Lektorinnen Margit Frehrking und Lena Sonnenburg, die Prädikanten Holger Kiesé und Michael Vogt sowie Diakon Merlin Langrehr und Pastor Rainer Müller-Jödicke jeweils einen Abschnitt aus der biblischen Passionsgeschichte vortragen und ein Gebet gestalten. Frehrking und Kiesé musizieren zudem Passionslieder. Jeweils eine Woche lang gibt es dann das entsprechende Video auf der Homepage www.martinskirchengemeinde.de sowie auf der Facebook-Seite zu sehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier