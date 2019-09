Martin Sierp berichtet von seinem Leben als Vater

Godshorn

Die Karten im Programm des Kulturrings Godshorn sind erfahrungsgemäß rasch vergriffen. Das dürfte auch bei dem Besuch von Martin Sierp auf der Kleinkunstbühne im Dorfgemeinschaftshaus am Freitag, 25. Oktober, nicht anders sein. Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen.

Sierp gastiert dabei mit seinem Programm „The talking dad – Witze, Wunder, Wachstumsschmerzen“ ab 20 Uhr am Spielplatzweg in Godshorn. Wer sich von seinem Sohn, wenn er nach fünf Tagen Tour nach Hause kommt, als „Vater Morgana“ bezeichnen lassen muss, hat viel Lustiges, Ungewöhnliches und auch Persönliches zu berichten.

Der Entertainer spricht gerne und viel über Gott und die Welt – mit seinen pubertierenden Söhnen, mit seiner Frau, mit seinem Publikum, mit sich selbst und mit Gott. In seiner neuen Show erzählt der vielseitige Alleinunterhalter und selbsternannte „Comedykator“ aus Berlin aus seinem ereignisreichen Leben als Vater, Familienmensch und viel beschäftigte Fachkraft für Faxen und Blödsinn.

Comedian bringt seine Familie mit ins Spiel

„Bei seiner bewährten Mischung aus Multimedia-Impro-Stand-Up-Comedy-Magic-Show wird er diesmal von den coolsten und lustigsten Söhnen der Welt und geschulten Sonderpädagogen, wie dem Fürst der Finsternis und Ostradamus, dem Seher aus dem Osten, unterstützt“, kündigt Detlef Euscher vom Kulturring an.

„Mit seiner jahrelangen Bühnenerfahrung und seinen außergewöhnlich aufregenden wie rasanten Darbietungen hat er bisher wirklich jedermann überzeugt“, weiß Euscher. Damit sei der Entertainer gefragter denn je und begeistere das Publikum europaweit. „Seine Referenzen reichen vom Schmidt-Theater über Die Wühlmäuse bis hin zu legendären Auftritten im Quatsch Comedy Club und somit verwundert es nicht, dass er bereits viele der begehrtesten Preise seiner Zunft ergattern konnte“, listet der Kulturring-Vorsitzende weiter auf.

Diese Show eigne sich für die ganze Familie, sei berauschender als ein Elternabend und unterhaltsamer als die Goldene Hochzeit von Oma und Opa - voller Wunder, Witze und Wachstumsschmerzen, wirbt Euscher.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es bei Buch und Papier Monika Frommeyer, Alt-Godshorn 86, in Godshorn sowie per E-Mail an kulturring.godshorn@gmail.com. Einlass ist am Veranstaltungsabend bereits um 19 Uhr.

Von Sven Warnecke