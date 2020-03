Mannschaften können sich für Mitternachtsturnier anmelden

Langenhagen

Beim letzten Turnier kämpften 150 Jugendliche um den Sieg – mehr als sechs Stunden lang. Auch am Freitag, 13. März, können 14- bis 21-Jährige beim Mitternachtsturnier bis tief in die Nacht kicken. Die Mobile Aufsuchende Jugendarbeit (Maja) organisiert die beliebte Veranstaltung gemeinsam mit der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark.

Gespielt wird in der Sporthalle der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Jugendliche, die mit ihrem Team bei dem Turnier antreten wollen, können sich bis Donnerstag, 12. März, per E-Mail an alexander.pischel@maja-langenhagen.de, via Facebook bei Maja Langenhagen oder über den Instagram-Account majalangenhagen anmelden. Zudem sind die Organisatoren unter Telefon (0162) 2174038 erreichbar. Die Mannschaft muss aus mindestens fünf Teilnehmern bestehen, die allesamt angemeldet sein müssen. Hallensportschuhe sind mitzubringen.

Von Julia Gödde-Polley