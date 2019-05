Langenhagen

Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwoch in einem Betrieb an der Imhoffstraße in Langenhagen ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei fiel dem 27 Jahre Mann gegen 18.20 Uhr ein etwa 300 Kilogramm schweres Rolltor auf den Körper. Der Arbeiter wurde dabei schwer im Gesicht, an der Wirbelsäule sowie im Bereich des Beckens verletzt. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt kam der Verletzte in ein Krankenhaus.

Über die Ursache gibt es noch keine Klarheit, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke