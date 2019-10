1700 Kilowattstunden: Mann zapft Strom bei Nachbarn ab

Langenhagen

Wie sehr sich der Blick auf die Nebenkosten lohnt, zeigt jetzt ein sogar für die Polizei kurioser Fall: In einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen wird ein 39-jähriger Bewohner der „Entziehung elektrischer Energie“ beschuldigt. So nennt das Strafgesetzbuch den vorliegenden Tatbestand, der im Bereich des Diebstahls angesiedelt ist. Der Langenhagener soll seit Jahresanfang auf illegale Weise 1700 Kilowattstunden Strom vom Hausanschluss abgezapft haben.

„Man musste diesen Tatbestand vor einiger Zeit extra einführen“, sagte Kriminalhauptkommissar Oliver Bunke auf Nachfrage. Unter „fremden beweglichen Sachen“, die eigentlich der Definition eines Diebstahls zugrunde liegen, könne Strom ja nur schwerlich geführt werden.

Nachbarn wurden stutzig, weil Verbrauch stieg

Einigen Bewohnern des Hauses war aufgefallen, dass ihr Verbrauch deutlich höher lag als bislang. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach der Ursache – und fanden sie schließlich auf dem Dach. Wie sich herausstellte, hatte der Mann sich mit einem Verlängerungskabel über das Dachbodenfenster und durch die Dachschindeln hindurch einen eigenen Zugang zum Stromanschluss des Hauses verschafft.

Insgesamt zapfte er seit Jahresanfang 1700 Kilowattstunden ab, was einem Schaden von rund 500 Euro entspricht. Zu den Hintergründen der Tat konnte Polizeisprecher Bunke weiter nichts sagen. Der Mann sei jedenfalls ledig und lebe allein.

Von Rebekka Neander