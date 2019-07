Langenhagen

Ein Mann hat versucht, in einem Supermarkt in Langenhagen Lebensmittel zu stehlen. Doch die Alarmanlage des Geschäfts löste aus, als der 40-Jährige den Laden verlassen wollte. Polizisten nahmen den Dieb noch vor Ort fest.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers bezahlte der Beschuldigte in dem Supermarkt am Straßburger Platz am Montagabend um 19.50 Uhr zunächst eine Packung Toastbrot. Hinter den Kassen löste der Alarm aus. Der Georgier, der sich mit einem gefälschten griechischen Personaldokument auswies, hatte in seinem Rucksack Lebensmittel im Wert von rund 50 Euro versteckt. Der Mann hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Deshalb drohe Fluchtgefahr. Der Beschuldigte soll nach Angaben des Polizeisprechers in einem beschleunigten Verfahren einem Richter am Amtsgericht vorgeführt werden.

Von Julia Gödde-Polley