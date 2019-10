Engelbostel-Schulenburg

Die Polizei Langenhagen hat am Montag gegen 21.40 Uhr auf der Hannoverschen Straße einen 38 Jahre alten Mann in seinem Mercedes Vito gestoppt. Der Langenhagener war Passanten zuvor aufgefallen, weil er zwischen Engelbostel und Schulenburg in Schlangenlinien unterwegs war. Zudem habe er nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze mehrere Beinaheunfälle verursacht.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Den Führerschein konnten sie indes nicht einziehen, weil der Mann gar keinen mehr besitzt. Es wurden Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohols sowie Fahrens ohne Führerschein gegen den 38-Jährigen eingeleitet.

Von Sven Warnecke