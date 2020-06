Mann ohne Führerschein fährt Auto ohne Zulassung

Kaltenweide/Godshorn

Die Polizei hat am Donnerstagabend auf dem Elisabeth-Selbert-Weg in Kaltenweide einen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle gegen 20.30 Uhr fiel den Beamten des Langenhagener Kommissariates auf, dass der 32 Jahre alte Fahrer des Mercedes CL 500 keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Mehr noch: Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, stellten die Beamten fest, dass der PS-starke Mercedes gar nicht zugelassen ist – an dem Auto aber die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert waren. Doch damit nicht genug der Verstöße: Da auch die Abgasanlage manipuliert worden ist, erlosch die Betriebserlaubnis. Dem bereits hinlänglich der Polizei bekannten Kaltenweider wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neben dem Fahren ohne Führerschein werde nun auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt, sagt Bunke und listet damit nur einige der Delikte auf.

Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Die Polizei ermittelt zudem in einem Fall von Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter hatte am Donnerstag zwischen 18.15 und 18.25 Uhr in Godshorn ein anderes Fahrzeug demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Wie Bunke weiter berichtet, hatte der Unfallfahrer offenbar beim Ein- oder Ausparken an der Hauptstraße einen in Höhe der Hausnummer 5 geparkten weißen Transporter der Marke Iveco gerammt. Denn Schaden beziffert der Ermittler auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke