Engelbostel-Schulenburg

Der MTV Engelbostel-Schulenburg bietet in den Sommerferien ein Funino-Fußballtraining für Kinder an. Im Zeitraum vom 28. Juli bis zum 1. September können Nachwuchsspieler unter Anleitung von Jugendtrainern des MTV jeden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr an ihrer Spieltechnik feilen. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 13 Jahren. Mitmachen darf jeder, egal ob Vereinsmitglied oder nicht.

Kognitive Fähigkeiten schulen

Funino ist eine besondere Trainingsmethode für Kinder, die die Denk- und Spielweise des Streetsoccers berücksichtigt. Gespielt wird in Dreierteams auf vier Tore. Dabei sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten entwickeln.

Der Verein bittet um eine Anmeldung per E-Mail an busse@mtv-engelbostel-schulenburg.de. Weitere Informationen gibt es auf der Facebookseite des Vereins unter www.facebook.com/MTVNachwuchskicker.

Fußballschule des FC St. Pauli in den Herbstferien

Auch für die Herbstferien kündigt der MTV bereits ein Programm an. Vom 18. bis zum 22. Oktober kommt die Fußballschule des FC St. Pauli nach Engelbostel. Die Buchung ist unter: www.fussballschule.fcstpauli.com möglich.

Dort gibt es auch weitere Informationen zu dem Camp.

Von Thea Schmidt