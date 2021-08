Langenhagen

Eigentlich sieht es auf dem Spielplatz des Abenteuerlands so aus wie immer: Junge Menschen wuseln durch das Gelände des Vereins, sie lachen und haben Spaß. Der Unterschied: Es handelt sich nicht wie normalerweise üblich um Kinder, sondern um junge Erwachsene. Und auch die Geräusche sind anders. Statt frohem Kindergeschrei sind Hammer, Bohrer und Schrauber zu hören. Im Einsatz sind 22 Auszubildende des Triebwerksspezialisten MTU Maintenance aus Langenhagen, die das Gelände auf Vordermann bringen.

Ausbildungsleiter: Wollten etwas mit sozialem Charakter machen

„Wir machen schon seit vielen Jahren mit unseren Azubis eine Projektarbeit. Es ist aber immer schwer, einen Partner zu finden, weil die sich eine dauerhafte Zusammenarbeit wünschen“, sagt Roland Meyer, Ausbildungsleiter bei MTU. Für eine einmalige Leistung sei das Abenteuerland optimal gewesen. „Daher haben wir mit Herrn Pätz Kontakt aufgenommen, zumal wir gern etwas mit sozialem Charakter machen wollten.“

Die Azubis haben einen Pfad angelegt und Spielecken eingerichtet. Quelle: Stephan Hartung

Lothar Pätz ist Vorsitzender des Vereins Abenteuerland Langenhagen. Ihm ist die Freude anzumerken: „Was die jungen Leute hier geschafft haben, lässt sich mit Worten kaum beschreiben. Dafür kann ich mich nur bedanken.“ Er zeigt auf einen Bereich des Geländes, auf dem vorher nur Wildwuchs herrschte. „Auf rund 300 Metern haben die Azubis einen Pfad angelegt und viel Grünarbeit erledigt. Die Kinder haben jetzt einen tollen Rundkurs erhalten und mit dem Gang durch die Natur eine Entdeckerzone.“

Überall wird gewerkelt

Und nicht nur das. Die Azubis, die sich alle im zweiten Lehrjahr befinden und angehende Fluggeräte- oder Industriemechaniker sind, bauten an fünf Werktagen auch eine Schmiedestation auf, reparierten die Seilbahn, errichteten einen Regenunterstand, strichen einen Bauwagen und reparierten den sogenannten Kinderbauwagen.

Die Azubis unterziehen das Abenteuerland einer Generalüberholung, wie hier am Kinderbauwagen. Quelle: Stephan Hartung

Dieser Bauwagen war im vergangenen September von Randalierern heimgesucht geworden. Diese hatten alle von Kindern mühselig hergestellten Möbel – ein Regal, einen Sessel, einen Tisch sowie einen Hocker – zertrümmert. Auch gekauftes Mobiliar war der Zerstörungswut zum Opfer gefallen, genau wie der Außenbereich des Bauwagens. Nun hat der Wagen nicht nur wieder eine Tür, sondern auch Inventar zum Wohlfühlen.

So geht es im Abenteuerland weiter In der letzten kompletten Woche der Sommerferien ab 23. August gibt es im Abenteuerland ein Sommercamp mit Kinderbetreuung. Insgesamt 16 Teilnehmer im Alter von sieben bis zwölf Jahren sind dann täglich von 9 bis 16 Uhr auf der Anlage. Dort wird viel gespielt, es steht aber auch ein Ausflug nach Barsinghausen ins Besucherbergwerk Klosterstollen auf dem Programm. Für jedermann geöffnet hat das Abenteuerland freitags von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Das Saisonende ist für den Herbst vorgesehen – noch ohne genaues Datum.

Außerdem haben die Azubis den Spielplatz verschönert. Ein kleines Boot, das Unbekannte vor einigen Jahren am Gelände des Abenteuerlands entsorgt hatten, hat nun eine neue Bestimmung erhalten. „Wir haben es in den Sand und damit in den Spielplatz integriert“, berichtet Luise Haberkamp und zeigt auf eine Mittelkonsole im Boot. „Da war eine Klappe, die wir befestigt haben, damit die Kinder sich nicht verletzen. An so etwas muss man ja alles denken“, sagt sie und lacht, während sie mit Philipp Wille die letzten Handgriffe an dem Boot erledigt. Ihr Azubi-Kollege sagt: „Die Woche hat Spaß gemacht. Es war schön, mal nach draußen zu kommen und in der Natur zu arbeiten und gleichzeitig etwas Gutes für die Kinder zu tun.“

Von Stephan Hartung