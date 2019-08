Nicht alle Löwen von der tierischen Spendenaktion im Jahr 2005 sind schon im Keller oder in Abstellkammern verschwunden. Einige sind noch im Langenhagener Stadtgebiet zu sehen. HAZ-Leser Holger Finck hat der Redaktion nach dem Aufruf Fotos von der Raubkatze im Autohaus Beer & Sokolowsky in der Grenzheide geschickt. Dort steht das lebensgroße Tier, berichtet Finck. Zudem hat er einen kunterbunten Löwen auf der Terrasse des Mehrgenerationenhauses (MGH) an der Konrad-Adenauer-Straße entdeckt.

„Unser Löwe ist ein gut gepflegtes Maskottchen des Vereins geworden und begrüßt im Eingangsbereich unseres Clubheims in der Karl-Kellner-Straße 105g jeden Besucher mit einem fröhlichen Grinsen“, berichtet Antje Wöhler, Sprecherin des Akkordeon-Club Langenhagen. Zudem nehmen die Mitglieder Wöhlers Angaben zufolge das Tier regelmäßig mit zu Konzerten. Dort stehe die Raubkatze dann als Hingucker mit auf der Bühne. „Wir fanden die damalige Aktion großartig – aber leider sind tatsächlich viele „Kumpels“ unseres Vereinslöwen nicht mehr so öffentlich zu finden. Das ist sehr schade!“, schreibt die Pressewartin.