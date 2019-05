Langenhagen

Die Brücke war nicht hoch genug: Ein Lastwagen ist am Montagvormittag unter einer Bahnbrücke in Langenhagen stecken geblieben. Die Rettungskräfte wurden um 9.49 Uhr an die Unfallstelle auf der Straße Am Pferdemarkt gerufen. Auch die Feuerwehren aus Krähenwinkel und Langenhagen wurden alarmiert, da die Leitstelle eine eingeklemmte Person in der Fahrerkabine meldete. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme an dem Engpass vorbei. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Isabel Christian hat sich der 53-Jährige während der Fahrt von einem Navigationsgerät leiten lassen. Dabei habe er offenbar die Beschilderung missachtet, sagt Christian. Durch sein Tempo sei der Lastwagen erst am Ende der Brücke stecken geblieben. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer nach vorne geschleudert, sagt Christian.

Feuerwehr und Polizei kontrollieren Container

Unter der Einsatzleitung von Frauke Wegner waren nach Angaben von Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert neun Einsatzkräfte vor Ort. Die Ortsfeuerwehr aus Krähenwinkel konnte die Anfahrt zur Unfallstelle abbrechen, nachdem klar war, dass der Fahrer des Sattelzugs bereits vom Rettungsdienst befreit werden konnte. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten zusammen mit der Polizei den Überseecontainer, den der 40-Tonner geladen hatte. So konnte nach Angaben Bommerts ausgeschlossen werden, „dass gefährliche Güter geladen und möglicherweise beschädigt worden sind“. Nach Auskunft der Polizeisprecherin war der Container leer, der Fahrer hatte den Inhalt kurz zuvor abgeladen.

Ein Kollege des Fahrers konnte den Sattelzug wegfahren. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 10.000 Euro. Der Container ist nach Angaben Christians kaputt. Ob auch die Halterung beschädigt wurde, steht noch nicht fest.

Brücke ist Unfallschwerpunkt

Die Brücke ist lediglich 3,70 Meter hoch. In der Vergangenheit sind dort immer wieder Lkws hängen geblieben. Nach Angaben von Polizeisprecherin Christian ist die Stelle auch im Langenhagener Kommissariat als Unfallschwerpunkt bekannt. Doch vor Ort ist eine mehrfache Beschilderung vorhanden. Die Polizisten sehen deshalb wenig Handlungsbedarf, so Christian. Lkw-Navigationsgeräte würden überdies die geringe Höhe der Brücke erkennen und die Route außen vor lassen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley